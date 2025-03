liveblog Großeinsatz in der Innenstadt ++ Autofahrer fährt in Mannheim in Menschenmenge ++ Stand: 03.03.2025 14:05 Uhr

In der Mannheimer Innenstadt ist offenbar ein Autofahrer in eine Menschenmenge gefahren. Es soll mindestens einen Toten geben. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die Lage in Mannheim ist nach Angaben der Polizei noch nicht geklärt. Man könne nicht ausschließen, dass eine weitere Gefahrenlage bestehe, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. Einem Reporter der Nachrichtenagentur dpa zufolge waren in der Innenstadt Trümmer zu sehen, mindestens eine Person lag demnach abgedeckt unter einer Plane.

Die Polizei rief die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, wegen eines großen Polizeieinsatzes die Mannheimer Innenstadt zu meiden. Diese solle "großräumig" umfahren werden, schrieben die Beamten im Onlinedienst X. Die Polizei meldete im Warndienst Katwarn eine "lebensbedrohliche Einsatzlage".

Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am zentralen Paradeplatz in der Innenstadt von Mannheim. Die Stadt ist mit rund 320.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs.

