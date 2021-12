Liveblog Kanzlerwahl und Regierungswechsel ++ Bundestag zur Kanzlerwahl zusammengekommen ++ Stand: 08.12.2021 09:52 Uhr

In Berlin sind die Bundestagsabgeordneten zusammengekommen, um einen neuen Kanzler zu wählen. SPD-Fraktionschef Mützenich hat Scholz die Unterstützung der Fraktion zugesichert. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Ampel will laut Heil schnell höheren Mindestlohn beschließen Die neue Bundesregierung will nach den Worten des designierten Bundesarbeitsministers Hubertus Heil die geplante Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro schnell umsetzen. Heil sagte beim Sender n-tv, dazu solle Anfang des Jahres ein Gesetzentwurf vorgelegt werden. Der Mindestlohn solle im kommenden Jahr steigen. Die Erhöhung des Mindestlohns ist eines der zentralen Projekte der SPD in der neuen Regierung mit Grünen und FDP. Der Mindestlohn liegt aktuell bei 9,60 Euro pro Stunde.

Konstituierende Sitzung des neuen Kabinetts am Abend Das neue Bundeskabinett kommt an diesem Abend zu seiner konstituierenden Sitzung in Berlin zusammen. Das sagte der designierte Verkehrsminister Volker Wissing am Rande der Bundestagssitzung zur Wahl des neuen Bundeskanzlers.

Bundestag zur Wahl des neuen Bundeskanzlers zusammengekommen Im Berliner Reichstagsgebäude ist der Bundestag zusammengetreten, um einen neuen Bundeskanzler zu wählen. Olaf Scholz' Wahl gilt als sicher. Der bisherige Bundesfinanzminister benötigt mindestens 369 Stimmen, um der neunte Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Die drei Parteien der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP verfügen zusammen über 416 Mandate. Scholz wäre der vierte SPD-Kanzler nach Willy Brandt, Helmut Schmidt und Gerhard Schröder.

Steffen Hebestreit folgt Steffen Seibert als Regierungssprecher Der scheidende Regierungssprecher Steffen Seibert gibt nach eigenen Angaben den Twitter-Account des Regierungssprechers mit mehr als einer Million Followern an seinen „designierten Nachfolger Steffen Hebestreit“ ab. Die bisherigen Tweets würden unter "@RegSprecherStS" archiviert, teilte er am Mittwoch über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der ehemalige Journalist Hebestreit arbeitete bis zuletzt als Sprecher von Olaf Scholz. Zuvor war er sieben Jahre und vier Monate Mitglied in der Bundespressekonferenz, dem Verein der Hauptstadtjournalistinnen und -Journalisten. Von 2011 bis 2014 gehörte er dem Vereinsvorstand an.

Wissing will bei Elektromobilität Fahrt aufnehmen Der designierte Bundesverkehrsminister Volker Wissing will in Deutschland die Elektromobilität vorantreiben. "Deutschland lebt auch von einer Fahrzeugindustrie, die eine Chance auch in der Phase der Klimaneutralität braucht", sagt der FDP-Politiker in der ARD. "Wir müssen auch im Bereich Elektromobilität Marktanteile weltweit sichern." Doch eins sei klar: "Künftig muss es klimaneutral sein und zwar so schnell wie möglich." Volker Wissing, FDP, designierter Verkehrsminister, zur neuen Regierung Morgenmagazin, 8.12.2021

Mützenich sichert Scholz Unterstützung der SPD-Fraktion zu SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat dem designierten Kanzler Olaf Scholz die Unterstützung der größten Regierungsfraktion zugesichert. Es handele sich um eine Beziehung auf Augenhöhe, weil Gesetze im Parlament beraten und beschlossen würden, sagt er in der ARD. Das wüssten auch die künftigen Ministerinnen und Minister. Rolf Mützenich, Fraktionsvorsitzender SPD, zur Wahl des neuen Bundeskanzlers Morgenmagazin, 8.12.2021

Lagarde erwartet "harte Arbeit" zur Stärkung der EU Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, erwartet, dass der künftige Bundeskanzler Olaf Scholz sich für eine Stärkung der EU einsetzen wird. "Ich bin sicher, dass die neue Regierung unter seiner Führung weiter hart daran arbeiten wird, die europäische Integration voranzutreiben", sagte Lagarde dem "Handelsblatt". Sie sei "sicher", dass Scholz ebenso "ruhig, gründlich und konzentriert" arbeiten werde wie die scheidende Kanzlerin Angela Merkel.

Haßelmann sieht große Geschlossenheit der Grünen-Fraktion Die neue Grünen-Co-Fraktionschefin Britta Haßelmann betont die Geschlossenheit ihrer Fraktion zum Start der Ampel-Regierung. "Wir haben den klaren Auftrag, die Projekte aus dem Koalitionsvertrag zu realisieren", sagt Haßelmann in der ARD. Sie habe keine Sorge, dass die Fraktion ein Abnicker-Gremium für Regierungsprojekte werde. Haßelmann war am Dienstag zusammen mit Katharina Dröge mit großer Mehrheit an die Fraktionsspitze gewählt worden.