Liveblog Lage in Afghanistan ++ Taliban in Kabul: Angriff oder Belagerung? ++

Verunsicherung und Chaos in Kabul: Kämpfer der Taliban sind die afghanische Hauptstadt vorgedrungen. Das bestätigt auch die Regierung. Ein genaues Lagebild gibt es noch nicht. Aktuelle Entwicklungen im Liveblog.

Taliban: Verhandlungen über friedlichen Einmarsch Die Taliban haben ihre Kämpfer nach eigenen Angaben angewiesen, nicht in die Hauptstadt Kabul vorzudringen. Sie sollten vielmehr an den Toren der Stadt Stellung beziehen, heißt es in einer Erklärung der Islamisten. Da Kabul eine große und dicht besiedelte Stadt sei, beabsichtigten die Taliban nicht, die Stadt mit Gewalt oder Krieg zu betreten. Man wolle vielmehr mit der anderen Seite über einen friedlichen Einmarsch in Kabul verhandeln. Es gebe bereits Gespräche mit der afghanischen Regierung für eine "friedliche Kapitulation", behaupten die Taliban.

US-Botschaft wird evakuiert Die USA hatten bereits einige Stunden vor den ersten Meldungen über das Vorrücken der Taliban damit begonnen, ihre Botschaft zu evakuieren. Diese sei zunächst mit einer kleinen Gruppe gestartet worden, aber auch der Großteil des Personals sei zum Abzug bereit, sagten zwei US-Vertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Hubschrauber starten und landen auf dem Gelände der Botschaft. Die USA hatten ihre militärische Präsenz am Flughafen zuvor verstärkt.

Große Verunsicherung in Kabul Es gibt Berichte über große Verunsicherung der Menschen in Kabul. Greifen die Taliban an? Bleiben sie vorerst am Rand der Stadt? Die BBC-Journalistin Yalda Hakim fasst die Lage derzeit so zusammen:

Was passiert mit Deutschen in Kabul? In Kabul befindet sich noch das Personal der deutschen Botschaft. Nach unbestätigten Informationen der "Bild am Sonntag" sollte eine Transportmaschine der Luftwaffe am Montag dort landen. Durch den schnellen Vormarsch der Taliban könnte der Zeitplan durcheinandergewirbelt werden. Deutsche in Afghanistan Rettungsflüge ab Montag in Kabul? Einem Medienbericht zufolge sollen zu Beginn der Woche erste Bundeswehr-Militärtransporter in Kabul landen.