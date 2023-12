liveblog Nahost-Krieg ++ Israel meldet Tod von fünf weiteren Soldaten ++ Stand: 10.12.2023 02:43 Uhr

Die israelische Armee hat den Tod von fünf weiteren Soldaten bekanntgegeben. Nordkorea kritisiert die USA für das Blockieren der UN-Resolution für einen sofortigen Waffenstillstand. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die israelische Armee hat den Tod von fünf weiteren Soldaten bekanntgegeben. Vier von ihnen seien bei Kämpfen im südlichen Gazastreifen getötet worden, schrieb das Militär auf der Plattform X. Ein fünfter sei an seinen Verletzungen gestorben, die er sich bei Kämpfen am 7. Oktober zugezogen habe - also am Tag des Terrorangriffs der militant-islamistischen Hamas.

Nordkoreas Vize-Außenminister für internationale Organisationen, Kim Son Gyong, hat die USA für das Blockieren der UN-Resolution für einen sofortigen humanitären Waffenstillstand im Gazastreifen kritisiert. "Dass die Vereinigten Staaten ihr Vetorecht missbrauchen, um einen Verbündeten zu schützen, der Zehntausende von Zivilisten massakriert hat, ist nicht nur Ausdruck einer illegalen und unangemessenen Doppelmoral, sondern auch der Gipfel des unmenschlichen Übels", sagte der Minister der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA zufolge.

