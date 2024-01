liveblog Nahost-Krieg ++ Israel meldet etwa 9.000 getötete Terroristen ++ Stand: 15.01.2024 02:33 Uhr

Israel hat nach eigenen Angaben bislang etwa 9.000 Hamas-Terroristen getötet. China fordert eine internationale Friedenskonferenz für den Gazastreifen. Die Alle Entwicklungen im Liveblog.

Israel meldet 9.000 getötete Terroristen

China fordert Friedenskonferenz für Gazastreifen

Die israelischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben im Gaza-Krieg bisher etwa 9.000 Terroristen der islamistischen Hamas und anderer Terrorgruppen "eliminiert". Hinzu kämen mehr als 50 Kompaniechefs, 19 Battalions- und zwei Brigadekommandeure der Hamas, wie aus einer Datenauflistung der Armee hervorgeht, die anlässlich des 100. Kriegstags veröffentlicht wurde.

Auslöser des Kriegs war der Terrorangriff der Hamas und anderer extremistischer Gruppen auf Israel am 7. Oktober. Mehr als 1.200 Menschen waren dabei getötet und mehr als 240 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden. Israel reagierte auf den beispiellosen Überfall mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive im Gazastreifen. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden dort inzwischen fast 24.000 Menschen getötet. Bei dieser unabhängig nicht überprüfbaren Zahl wird nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten unterschieden.

Chinas Außenminister Wang Yi fordert angesichts der sich zuspitzenden Krise im Gazastreifen eine größere und effektivere internationale Friedenskonferenz sowie einen konkreten Zeitplan für die Umsetzung einer Zwei-Staaten-Lösung. Dies teilt das chinesische Außenministerium nach Gesprächen Wangs mit dem ägyptischen Außenminister Sameh Shoukry in Kairo mit. Unabhängig davon habe Wang auch Gespräche mit dem Generalsekretär der Arabischen Liga geführt, bei denen beide Seiten sich auf mehrere Punkte zur Lösung der Krise verständigten.

Israelische Soldaten haben im besetzten Westjordanland fünf Palästinenser getötet. Zwei von ihnen wurden nach israelischen und palästinensischen Angaben erschossen, nachdem sie mit ihrem Auto Absperrungen an einen Kontrollpunkt nahe der Stadt Hebron durchbrochen hatten. Die Soldaten hätten das Auto verfolgt, auf die "Terroristen geschossen und sie neutralisiert", erklärte die israelische Armee. Das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah bestätigte den Tod der beiden Männer.

Bei einem weiteren Vorfall bei Ramallah wurden nach Angaben des Ministeriums zwei Teenager von israelischen Soldaten getötet. Die israelische Armee erklärte, zwei Angreifer hätten einen Sprengsatz auf Soldaten an einem Militärstützpunkt geworfen. Bei einem dritten Vorfall in einer Flüchtlingssiedlung bei Jericho wurde nach Angaben des Gesundheitsministeriums ein junger Mann von israelischen Soldaten erschossen. Nach Angaben aus Medizinerkreisen in Jericho wurde ein 16-Jähriger bei einer Razzia in der Siedlung getötet, bei der die israelische Armee einen Verdächtigen festnehmen wollte.

Eine vom Libanon aus abgefeuerte Panzerabwehrrakete hat im Norden Israels zwei Menschen getötet. Die Hamas hat nach eigenen Angaben keine Informationen mehr über den Verbleib vieler ihrer Geiseln.