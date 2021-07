Liveblog Folgen der Unwetter ++ Zahl der Toten steigt auf 81 ++

Die Zahl der Toten ist inzwischen auf 81 gestiegen, zahlreiche Menschen werden weiter vermisst. In Erftstadt sind weitere Häuser eingestürzt, Straßen rund ums Ahrtal gesperrt. Die Ereignisse im Liveblog.

81 Tote, zahlreiche Menschen vermisst

Straßen rund ums Ahrtal gesperrt

Wohngebiet im Allgäu überschwemmt

Rurtalsperre läuft über

Häuser in Erftstadt eingestürzt

"Wir haben die Risiken seit Jahrzehnten vorhergesagt" Klimaforscher Stefan Rahmstorf erläutert, wie Extremwetterphänomene mit dem Klimawandel zusammenhängen und wie sich Städte und Regionen auf steigende Hochwassergefahren einstellen können. Er sagt auch: Die Politik hat die Klimaziele immer wieder verfehlt." Stefan Rahmstorf, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, über Extremwetter und Klimakrise tagesthemen 22:45 Uhr, 15.7.2021

81 Tote insgesamt, 50 Tote in Rheinland-Pfalz Nach Behördenangaben ist die Zahl der Toten in Folge der Unwetter inzwischen auf 81 gestiegen. Für Rheinland-Pfalz gab die Polizei die Toten mit 50 an. "Die Befürchtung ist, dass es noch mehr werden", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz am Morgen. Die Bergungsarbeiten liefen weiter.

Straßen rund um Ahrtal gesperrt Nach dem Unwetter sind weiterhin mehrere Straßen rund um das Ahrtal gesperrt. Die Autobahn 61 ist zwischen dem Autobahnkreuz Meckenheim und Türnich beidseitig nicht passierbar, wie die Polizei Koblenz am Freitagmorgen mitteilte. Auch die Bundesstraße 9 ist demnach beidseitig zwischen Bad Breisig und Remagen gesperrt. Die Polizei bittet Autofahrer, das Ahrtal weiträumig zu umfahren. Rettungskräfte seien weiterhin im Einsatz.

Hauseinstürze in Erftstadt In Erftstadt-Blessem ist eine Reihe von Häusern ganz oder teilweise eingestürzt. Das hat die Kölner Bezirksregierung am Morgen mitgeteilt. Ursache seien massive und schnell fortschreitende Unterspülungen der Häuser. Aus den Häusern kämen immer wieder Notrufe. Menschen könnten derzeit aber nur mit Booten vom Wasser aus gerettet werden. Dazu erschwere ein nicht abstellbarer Gasaustritt die Rettungsarbeiten. Mehrere Pflegeheime würden geräumt.

Zahlreiche Menschen vermisst In den von den Überschwemmungen betroffenen Gebieten werden weiterhin zahlreiche Menschen vermisst. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz hatte am Donnerstagabend davon gesprochen, dass das Schicksal von 40 bis 60 Menschen in der Region um Bad Neuenahr-Ahrweiler weiterhin ungeklärt sei. Der Kreis Ahrweiler hatte sogar von 1300 noch vermissten Menschen im Kreisgebiet gesprochen. Eine Sprecherin erklärte das auch mit einem teilweise lahmgelegten Mobilfunknetz. Daher gebe es keinen Handy-Empfang und viele Menschen seien nicht erreichbar.

Wohngebiet in Wangen im Allgäu überschwemmt In Wangen im Allgäu im Landkreis Ravensburg ist aufgrund des Starkregens am späten Donnerstagabend ein Wohngebiet überflutet worden. Wie das Polizeipräsidium Ravensburg am frühen Freitagmorgen mitteilte, wurden zunächst zwei Brückendurchflüsse des Epplingser Bachs durch Treibgut blockiert. Dadurch sei das Ufer übergetreten und hätte das angrenzende Wohngebiet Epplingser Halde überschwemmt. Nach Angaben der Einsatzkräfte stand das Wasser im Wohngebiet zum Teil kniehoch - zahlreiche Keller und Garagen liefen voll mit Wasser. In einem Blockheizkraftwerk stand das Wasser demnach bis zu 1,60 Meter hoch. Wie viele Häuser von der Überflutung betroffen sind, war zunächst unklar.