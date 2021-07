Liveblog Folgen der Unwetter ++ Vier Tote im Kreis Ahrweiler ++

Die Polizei meldet vier Tote im Kreis Ahrweiler. In mehreren Orten bleiben die Schulen geschlossen. NRW-Ministerpräsident Laschet will sich in Hagen ein Bild der Lage machen. Die Entwicklungen nach den Unwettern in unserem Liveblog.

Häuser in der Eifel eingestürzt

Vier Tote im Landkreis Ahrweiler

Zwei Feuerwehrleute ums Leben gekommen

Mehrere Schulen in Rheinland-Pfalz bleiben zu

Laschet macht sich Bild von der Lage in Hagen

2000 Einsätze wegen Unwettern in Trier Einsatzkräfte haben in der Nacht zu Donnerstag mit dem Hochwasser in der Region Trier gekämpft. Mehr als 4500 Anrufe seien bei der Rettungsleitstelle der Feuerwehr eingegangen, teilte die Stadt Trier mit. Dabei wurden Feuerwehr und Rettungsdienste zu 2000 Einsätzen rausgeschickt. In der Stadt Trier hätte zudem die Kyll, ein Nebenfluss der Mosel, im Stadtteil Ehrang gedroht überzulaufen. 1600 Menschen seien daher in der Nacht mit Durchsagen der Feuerwehr darauf vorbereitet worden, ihre Häuser und Wohnungen kurzfristig verlassen zu müssen. Auch eine Wache der Berufsfeuerwehr habe gedroht, überschwemmt zu werden. Sie sei mit Sandsäcken geschützt worden. Gegen 6 Uhr schien demnach der Scheitelpunkt der Kyll erreicht zu sein. Eine Evakuierung sei daher nicht nötig gewesen.

Vier Tote im Kreis Ahrweiler Im Zusammenhang mit den schweren Unwettern sind im rheinland-pfälzischen Landkreis Ahrweiler in der Eifel mindestens vier Menschen ums Leben gekommen.

Laschet kommt nach Hagen Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will heute die von Überflutungen besonders betroffene Ruhrgebietsstadt Hagen besuchen, um sich ein Bild der Lage zu machen.

Mehrere Schulen bleiben geschlossen In Rheinland-Pfalz sollen im Kreis Vulkaneifel und in der Ortsgemeinde Kordel im Landkreis Trier-Saarburg die Schulen geschlossen bleiben.

Zwei Feuerwehrleute im Märkischen Kreis ums Leben gekommen Für zwei Feuerwehrmänner im Märkischen Kreis endeten ihre Einsätze tödlich. In Altena im Sauerland kam bei der Rettung eines Mannes nach dem Starkregen ein 46 Jahre alter Feuerwehrmann ums Leben. Er wurde von den Wassermassen fortgerissen und ertrank. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei im Märkischen Kreis. Nur zwei Stunden später kollabierte ein 52 Jahre alter Feuerwehrmann bei einem Einsatz im Bereich des Kraftwerks Werdohl-Elverlingsen. Er sei am Mittwochabend trotz Reanimations- und Hilfsmaßnahmen gestorben, teilte die Polizei mit. Die Polizei gehe von einem gesundheitlichen Notfall aus.