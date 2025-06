liveblog Flugzeugunglück in Indien ++ Minister spricht von vielen Todesopfern ++ Stand: 12.06.2025 13:29 Uhr

Indiens Gesundheitsminister zufolge sind beim Absturz viele Menschen ums Leben gekommen An Bord waren der Fluggesellschaft Air India zufolge Passagiere aus Indien, Großbritannien, Portugal und Kanada.

Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick:

Luftfahrtexperte Heinrich Großbongart hält es für sehr ungewöhnlich, dass er offenbar auf beiden Triebwerken einen Leistungsabfall gab. Grundsätzlich seien alle zweimotorigen Flugzeuge so ausgelegt, dass sie beim Ausfall eines Triebwerkes vollständig starten und sicher wieder landen könnten, sagte Großbongart bei tagesschau24. Dies sei aber nicht der Fall gewesen.

Man sehe sehr deutlich: "Das Flugzeug hat überhaupt keine Leitung, die Besatzung ist gar nicht dazu gekommen, das Fahrwerk wieder einzufahren, sondern das Flugzeug verliert kontinuierlich an Höhe und geht dann im Sackflug zu Boden. Dafür gebe es derzeit keine Erklärung.

Beim Flugzeugabsturz sind offiziellen Angaben zufolge viele Menschen gestorben. Er habe die Information erhalten, dass es zahlreiche Todesopfer gebe, teilte der indische Gesundheitsminister Jagat Prakash Nadda - ohne eine genaue Zahl zu nennen - auf der Plattform X mit.

Nach Polizeiangaben stürzte das Flugzeug nahe dem Flughafen in ein Gebäude, das als Unterkunft für Ärzte diente. Fernsehbilder zeigten, wie das Flugzeug an Höhe verlor und dann ein Feuerball über Häusern aufstieg. Nach ersten Angaben der Rettungskräfte wurden allein aus dem Gebäude mindestens 30 Tote geborgen.

Im Fernsehen war zu sehen, wie Menschen auf Tragen gelegt und mit Krankenwagen abtransportiert wurden. Nähere Informationen zu Todesopfern oder Verletzten lagen zunächst nicht vor.

Deutschlands Außenminister Johann Wadephul teilte auf X mit, seine Gedanken und Gebete seien bei "unseren Freunden in Indien und allen, die derzeit auf ihre Angehörigen hoffen".

Die EU-Kommission hat ihr Beileid bekundet. "Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen, ihren Angehörigen, Familien und Freunden", so eine Sprecherin der Behörde in Brüssel.

Der britische Premierminister Keir Starmer hat bestürzt auf das Flugzeugunglück in Indien reagiert, bei dem sich auch mehr als 50 britische Staatsbürger an Bord der Maschine befanden. "Die Szenen, die sich beim Absturz eines nach London fliegenden Flugzeugs mit vielen britischen Staatsbürgern an Bord in der indischen Stadt Ahmedabad abspielten, sind erschütternd", hieß es in einer Erklärung des Premiers. Seine Gedanken seien bei den Passagieren und deren Angehörigen.

Der Fluggesellschaft Air India zufolge werden derzeit Verletzte in Krankenhäuser gebracht. Angaben zu möglichen Todesopfern wurden vorerst nicht gemacht.

Die Boeing 787 Dreamliner ist ein zweistrahliges Großraumflugzeug, das 2009 auf den Markt kam. Laut Flightradar24 wurden mehr als 1.000 Exemplare an Dutzende Fluggesellschaften geliefert. Laut der Datenbank des Aviation Safety Network war es der erste Absturz einer Maschine dieses Typs überhaupt.

Laut BBC befanden sich an Bord 169 Menschen mit indischer Staatsangehörigkeit, 53 Briten, sieben Portugiesen und eine Person aus Kanada. Der britische Sender beruft sich dabei auf Angaben von Air India.

Medienberichten zufolge waren 242 Menschen an Bord des Flugs. Das berichteten die Zeitung The Times of India und andere indische Medien unter Berufung auf die Generaldirektion für zivile Luftfahrt. Die indische Nachrichtenagentur ANI berichtete, es handle sich um 230 Passagiere und zwölf Crew-Mitglieder.

Das Flugzeug stürzte Medienberichten zufolge Sekunden nach dem Abflug in der Nähe des Flughafens der Millionenstadt Ahmedabad ab. Das Flugzeug soll in ein Gebäude gestürzt sein.

Erste Daten des sogenannten ADS-B-Systems, das im Sekundentakt Daten zu Position, Geschwindigkeit und Flughöhe liefert, zeigen laut dem Trackingdienst Flightradar24, dass das Flugzeug bis auf eine barometrische Höhe von 625 Fuß gestiegen war - danach sei es mit einer Geschwindigkeit von 475 Fuß pro Minute gesunken. Laut Fluggesellschaft Air India war der Flug AI171 von Ahmedabad nach London-Gatwick in einen Zwischenfall verwickelt.