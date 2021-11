++ Heil will Teil-Impfpflicht noch vor Weihnachten ++

Bundesarbeitsminister Heil will die Corona-Impfpflicht für Kliniken und Heime noch vor Weihnachten umsetzen. Gewerkschaften fordern mehr Unterstützung für Schulen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der geschäftsführende Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat angekündigt, die Impfpflicht für Kliniken und Heime noch vor Weihnachten umsetzen zu wollen. Auch Profi-Sportler hätten eine "moralische Impfpflicht", sagt Hubertus Heil, einem Vorabbericht der "Bild am Sonntag" zufolge. "Das Wichtigste ist, dass sich mehr Menschen impfen lassen. Das gilt auch für diejenigen, die viel verdienen und im Rampenlicht stehen, zum Beispiel Profi-Fußballer. Es gibt eine moralische Impfpflicht."

Lehrergewerkschaften fordern mehr Unterstützung für Schulen

Die großen Lehrergewerkschaften Deutschlands haben kritisiert, dass es an den meisten Schulen nach wie vor keine Luftfilteranlagen gibt. Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbands für Bildung und Erziehung (VBE) führte dies auf komplizierte Förderverfahren und die Finanzschwäche der Kommunen zurück. "Zwar hat der Bund 80 Prozent der Förderung bereitgestellt, aber viele Kommunen hatten nicht die Kraft, die fehlenden 20 Prozent beizusteuern", sagte er einem dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Maike Finnern, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) betonte, es müsse mehr Unterstützung für Schulen geben. "Viele Schulen werden in einer Notlage, in der sie Unterstützung dringender denn je benötigen, weitgehend allein gelassen." Immer mehr Schulen müssten bereits wegen Corona-Ausbrüchen schließen, in Sachsen betreffe das bereits etwa jede vierte Schule. Notfalls müsse man die Weihnachtsferien vorziehen.