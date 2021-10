Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ Lauterbach will Impfzentren wieder öffnen ++ Stand: 31.10.2021 02:22 Uhr

Um die Auffrischungsimpfungen zu beschleunigen, befürwortet SPD-Experte Lauterbach eine Wiedereröffnung der Impfzentren. US-Präsident Biden plant Impfstofflieferungen nach Afrika. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Lauterbach für Wiedereröffnung der Impfzentren Angesichts der steigenden Corona-Zahlen hat sich SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach für eine Wiedereröffnung der Impfzentren ausgesprochen. Es gebe "realistischerweise" derzeit nicht viele Möglichkeiten "mit großer Wirkung", schrieb Lauterbach auf Twitter. Eine von zwei Möglichkeiten sei "eine viel schnellere Boosterimpfung", hob er mit Blick auf Auffrischungsimpfungen hervor. "Dafür müsste man die Impfzentren wieder öffnen." Als andere Möglichkeit nannte Lauterbach "konsequent 2G anzuwenden" - also nur Geimpfte oder Genesene zu Veranstaltungen oder in Restaurants im Innenbereich einzulassen. "Das senkt die Fallzahlen stark", so der SPD-Gesundheitspolitiker.

Spahn fordert Bund-Länder-Treffen zu Booster-Impfungen Zur Forcierung von Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus dringt der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf ein Bund-Länder-Treffen. "Aktuelle Daten aus Israel zeigen, dass das Boostern einen ganz entscheidenden Unterschied macht, um die vierte Welle zu brechen", sagte Spahn der "Bild am Sonntag". "Aktuell reicht das Booster-Tempo in Deutschlands Praxen aber nicht. Wir brauchen einen Booster-Gipfel von Bund und Ländern." Die Zahl der Geimpften steigt nur noch langsam. Eine Auffrischungsimpfung - die sogenannte Booster-Impfung - gegen die mit der Zeit nachlassende Wirkung des Impfstoffes nehmen viel weniger Menschen wahr, als es könnten. Vor allem Risikogruppen wird die Auffrischung des Impfschutzes empfohlen.

USA und Kongo beraten über Impfdeal für Afrika US-Präsident Joe Biden und der Staatschef der Demokratischen Republik Kongo, Félix Tshisekedi, haben über eine umfangreiche Lieferung von Corona-Impfstoffdosen an den afrikanischen Kontinent beraten. Der von den USA eingefädelte Deal sähe vor, dass der Pharmakonzern Moderna bis zu 110 Millionen Vakzindosen verfügbar macht, teilte das Weiße Haus mit. Demnach fand das Treffen von Biden und Tshisekedi am Samstag am Rande des G20-Gipfels in Rom statt.

US-Einreise: Keine Quarantäne für ungeimpfte Kinder Ungeimpfte Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren müssen bei der Einreise in die USA nicht in Quarantäne. Das teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC mit. Zuvor hatte es Verwirrung um Beschränkungen für ungeimpfte Kinder und Jugendliche gegeben. Am 8. November heben die USA ihre Corona-Reisebeschränkungen für die meisten Einreisenden aus den Schengen-Ländern und einigen anderen Staaten auf. Erwachsene ausländische Flugreisende müssen vollständig gegen Covid-19 geimpft sein.