Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ Spahn: BioNTech für Schüler reservieren ++

Gesundheitsminister Spahn hat dazu aufgerufen, BioNTech-Impfdosen für Schüler zu reservieren. Seit heute sind drastische Beschränkungen für Einreisen aus Großbritannien in Kraft. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Inzidenz unter 20 für weitreichende Lockerungen anvisiert

Einreise aus Großbritannien nach Deutschland ist seit heute drastisch beschränkt.

Spahn: Impfstoff von BioNTech für Schüler

02:49 Uhr Bundesagentur für Arbeit: Weniger Bewerber für Ausbildung Der Ausbildungsmarkt in Deutschland ist in der Corona-Krise spürbar eingebrochen. Bis April 2021 ging sowohl die Zahl der Bewerber als auch das Angebot an Lehrstellen gegenüber dem Vorjahr deutlich zurück. Das geht aus neuen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA) hervor, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegen. Demnach ging die Bewerberzahl im Ausbildungsjahr 2020/21 um zehn Prozent zurück. Bundesweit gab es bis April etwa 345.000 Interessenten für einen Ausbildungsplatz. Beim Lehrstellenangebot verzeichnete die BA im selben Zeitraum ein Minus von fünf Prozent. So lag die Zahl der gemeldeten Ausbildungsplätze zuletzt bei rund 429.800. Allein vergangenen April waren laut BA noch 250.000 betriebliche Ausbildungsstellen unbesetzt. Gleichzeitig hatten 190.000 Bewerberinnen und Bewerber im vergangenen Monat noch keine Ausbildungsstelle oder eine Alternative gefunden. BA-Chef Detlef Scheele begründete diese Entwicklung vor allem mit Schwierigkeiten in der anhaltenden Corona-Krise.

02:04 Uhr Weltimpfprogramm: Forderung nach zügiger Finanzierung Der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerd Müller, kritisiert die Industriestaaten für ihren Umgang mit den Corona-Impfstoffen. "Es kann nicht sein, dass einige Länder sich fünf oder acht Impfdosen pro Kopf gesichert haben, während in Afrika derzeit nur zwei Prozent der Menschen eine Chance haben, geimpft zu werden", sagte der Minister der "Welt am Sonntag". Ziel müsse es bleiben, mindestens 30 Prozent der Menschen auch in Entwicklungsländern bis Anfang nächsten Jahres zu impfen. Das Weltimpfprogramm müsse jetzt zügig finanziert werden. Denn nur eine weltweite Impfkampagne sei der Weg aus der Krise - auch aus der weltweiten Wirtschaftskrise.

01:51 Uhr Spahn: Inzidenz von unter 20 ist das Ziel Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat als Zielmarke eine Inzidenz von unter 20 ausgegeben, damit es im Sommer weitreichende Lockerungen der Corona-Regeln geben kann. Für einen unbeschwerten Sommer müsse die Inzidenz weiter gesenkt werden, sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". "Im vergangenen Sommer lag sie unter 20. Das sollten wir wieder anstreben. Vorsicht und Umsicht gelten weiterhin." Gestern lag die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen - laut Robert Koch-Institut bundesweit bei 66,8 (Vortag: 67,3; Vorwoche: 87,3). Man habe aus dem vergangenen Sommer gelernt, sagte der Minister. "Damals haben die Auslandsreisen, häufig Verwandtschaftsbesuche in der Türkei und auf dem Balkan, phasenweise rund 50 Prozent der Neuinfektionen ausgelöst. Das müssen wir in diesem Jahr verhindern", sagte Spahn. Beispielsweise wolle er frühzeitig Vereinbarungen mit der Türkei über Tests bei der Ein- und Ausreise schließen. Interaktiv Situation in Deutschland Die Corona-Lage im Überblick Wie ist die Corona-Lage auf Kreisebene, beim Impfen und auf den Intensivstationen? Ein Überblick.

01:51 Uhr Drastische Beschränkungen für Einreisen aus Großbritannien Die Einreise aus Großbritannien nach Deutschland ist seit heute drastisch beschränkt: Fluggesellschaften, Bus- und Bahnunternehmen dürfen keine Reisenden aus Großbritannien mehr befördern, zudem gilt eine zweiwöchige Quarantänepflicht, die auch nicht durch negative Tests verkürzt werden kann. Wegen der Ausbreitung der als besonders ansteckend geltenden indischen Corona-Variante stuft die Bundesregierung Großbritannien nun als sogenanntes Virusvariantengebiet ein. Lockerungen gibt es hingegen bei Einreisen aus Frankreich. Nach der Rückstufung des Nachbarlands vom Hochinzidenz- zum einfachen Risikogebiet brauchen Pendler an der deutsch-französischen Grenze nun keinen Corona-Test mehr, wie der französische Europa-Staatssekretär Clément Beaune mitteilte. Für alle anderen Reisenden fällt die Quarantänepflicht weg, wenn sie einen weniger als 72 Stunden alten negativen Corona-Test vorweisen können, vollständig geimpft sind oder eine Covid-19-Erkrankung überstanden haben. Einstufung der Bundesregierung Großbritannien wird Virusvariantengebiet Die Regierung erklärt Großbritannien wegen der Ausbreitung der indischen Corona-Mutation zum Virusvariantengebiet.