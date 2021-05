Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ Betriebsärzte sollen ab zweiter Juniwoche mitimpfen ++

Die Betriebsärzte sollen nach Angaben von Gesundheitsminister Spahn bereits in der zweiten Juniwoche in die Impfkampagne einbezogen werden. Finanzminister Scholz will den leichteren Zugang zu Kurzarbeitergeld verlängern. Alle Entwicklungen im Liveblog.

02:48 Uhr Lufthansa hofft auf viele Flüge im Sommer Die Lufthansa und ihre Tochter Eurowings wollen in diesem Sommer über 100 Urlaubsziele anfliegen. "Das ist absoluter Rekord in der Firmengeschichte", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr der "Bild am Sonntag". Er forderte zugleich Erleichterungen für geimpfte Passagiere. Erste Länder würden bereits ihre Grenzen für Geimpfte öffnen und es würden wohl schnell weitere hinzukommen. Der geplante grüne EU-Impfpass wäre in dieser Sache "ein Durchbruch".

02:13 Uhr Betriebsärzte sollen ab zweiter Juniwoche mitimpfen Spätestens ab der zweiten Juniwoche sollen in Deutschland die Betriebsärzte in die Impfkampagne einbezogen werden. Entsprechende Pläne bestätigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn der "Welt am Sonntag". Für Betriebe vorgesehen seien dann zunächst 500.000 Impfdosen pro Woche. Spahn erklärte weiter, er gehe davon aus, dass Deutschland bereits in ein paar Wochen über mehr Impfdosen verfüge als Termine nachgefragt werden. Betriebsärzte in Firmen könnten dann mit niedrigschwelligen Angeboten mehr Menschen für das Impfen gewinnen. Die Bundesregierung hatte eine Einbindung der Betriebsärzte bereits grundsätzlich für Juni angekündigt. Dank wachsender Liefermengen soll das Impf-Netz in der Fläche damit noch größer werden.

01:44 Uhr Mittelstandsunion fordert mehr Rechte bei Corona-Tests Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion der Union fordert mehr Freiheitsrechte für Corona-Getestete: "Wir wollen nicht nur Geimpften und Genesenen Freiheiten zurückgeben, sondern auch negativ Getesteten", sagte ihr Vorsitzender Carsten Linnemann (CDU) der "Welt am Sonntag". Wer einen aktuellen Testnachweis vorlegen könne, der von geschultem Personal durchgeführt worden sei, müsse wieder im Restaurant sitzen und Hotelzimmer oder Ferienwohnungen buchen können. Die geplante Bundesverordnung zu Ausnahmeregeln für Geimpfte und Genese müsse entsprechend ergänzt werden, so der CDU-Politiker.

01:41 Uhr Scholz will erleichtertes Kurzarbeitergeld bis Ende des Jahres Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat sich gegenüber der Funke Mediengruppe dafür ausgesprochen, den erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld bis mindestens Ende 2021 zu verlängern - und gegebenenfalls darüber hinaus. In der Corona-Krise werde die Regierung so lange helfen, wie es Einschränkungen gebe. Wenn Unternehmen in Schwierigkeiten geraten und die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter reduzieren, springt die Bundesagentur für Arbeit ein und ersetzt einen Teil des weggefallenen Nettoeinkommens durch das Kurzarbeitergeld. Außerdem werden Arbeitgebern die Sozialversicherungsbeiträge für ihre Arbeitnehmer erstattet. So sollen Krisenzeiten überbrückt werden, ohne dass Betriebe gezwungen sind, Mitarbeiter zu entlassen. Im Zuge der Pandemie waren die Zugangsregeln zum Kurzarbeitergeld gelockert worden. Derzeit gelten die Regeln bis Ende Juni.