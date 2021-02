Die USA haben dem Impfstoff von Johnson & Johnson eine Notfallzulassung erteilt. Bayerns Ministerpräsident Söder und sein baden-württembergischer Amtskollege Kretschmann werben für eine Lockerung der Impfreihenfolge. Alle Entwicklungen im Liveblog.

00:15 Uhr

Kretschmann und Söder für mehr Pragmatismus bei Impf-Reihenfolge

Die Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg und Bayern, Winfried Kretschmann und Markus Söder, haben sich für mehr Pragmatismus bei der Impf-Reihenfolge ausgesprochen. Man könne es sich nicht leisten, "dass Impfstoff herumsteht und nicht verimpft wird, weil Teile der Berechtigten ihn ablehnen", sagte Kretschmann der "Welt am Sonntag". In diesem Fall "müssen wir dieses strenge Regiment auflockern und Menschen impfen, die nach der Priorisierung noch nicht an der Reihe wären". Solange der Impfstoff Mangelware sei, sei die Priorisierung aber sehr wichtig, betonte der Grünen-Politiker.

CSU-Chef Söder will den Impfstoff von AstraZeneca angesichts Hunderttausender ungenutzter Dosen freigeben: "Bevor er liegen bleibt, impfen wer will", sagte Bayerns Regierungschef der "Bild am Sonntag". Es dürfe keine Dosis übrig bleiben oder weggeschmissen werden. "Es kann nicht sein, dass einerseits zu wenig Impfstoff vorhanden ist, aber andererseits AstraZeneca in hohen Zahlen nicht verimpft wird." Dazu solle für den Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers die Impf-Reihenfolge gelockert werden. Einen Alleingang will Bayern dem Bericht zufolge aber nicht starten, vielmehr strebe man eine bundeseinheitliche Regelung an. Laut Söder solle mit der Freigabe auch über die Hausärzte verimpft werden.