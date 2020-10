Liveblog zur Corona-Pandemie ++ Fast 89.000 neue Fälle in den USA ++ Stand: 25.10.2020 08:46 Uhr





Am zweiten Tag in Folge ist in den USA ein Höchstwert bei den Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden - 88.973 Menschen steckten sich an. Auch der Stabschef von US-Vizepräsident Mike Pence wurde positiv getestet. Die Entwicklungen im Liveblog.

