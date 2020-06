Coronavirus-Pandemie ++ Condor will bis zu 1000 Stellen streichen ++ Stand: 14.06.2020 17:33 Uhr





Der Ferienflieger Condor will laut Firmenchef wegen der Corona-Krise bis zu 25 Prozent seiner Arbeitsplätze streichen. Der Iran meldet mehr als 100 neue Todesfälle an einem Tag. Die britische Regierung will Lockerungen bei Abstands- und Quarantäneregeln prüfen.

Spanien will Grenzen schon am 21. Juni öffnen

Sprunghafter Anstieg der Todeszahlen im Iran

Abstand und Quarantäne: Britische Regierung prüft Lockerungen

Spanien: Hilfspaket über 3,7 Milliarden Euro für Autobranche angekündigt

China meldet höchsten Anstieg bei Corona-Neuinfektionen seit April

Corona-Warn-App startet am Dienstag

"Unteilbar"-Kundgebungen: Abstandsregeln eingehalten

RKI: 247 registrierte Neuinfektionen in Deutschland

Ferienflieger Condor will bis zu 1000 Stellen streichen

Tausende Menschen bei illegalen Partys in Großbritannien

Spanien kündigt Hilfspaket über 3,7 Milliarden Euro für Autobranche an

Putin: Russland meistert Corona-Krise besser als USA

Bayerischer Innenminister will wieder abschieben

Bangladesch meldet mehr als 3000 Neuinfektionen

Österreich plant Investitionsprämie für Firmen

"Unteilbar"-Kundgebungen: Abstandsregeln werden eingehalten

Bericht: 500 Millionen Euro weniger Maut-Einnahmen durch Corona?

Indien: 500 Eisenbahnwaggons werden zu Corona-Krankenhäusern

IWF dürfte Konjunkturprognose nach unten revidieren

FAQ: So funktioniert die deutsche Corona-Warn-App

Noch keine neuen Regeln für Asylunterkünfte trotz RKI-Hinweisen

Bericht: Schutzschirm für Lehrstellen in der Corona-Krise geplant

Russland meldet mehr als 8800 Neuinfektionen

Bahn nimmt reguläre Fahrten ins Ausland wieder auf

Scheuer kündigt Konzept für Entsorgung von Masken an

Tausende Infektionen in Mexiko

Braun warnt vor Infektionen durch Urlaubsrückkehrer

Nachfrage nach Tieren aus Heimen gestiegen

Zahl der Corona-Toten in den USA auf mehr als 115.000 gestiegen

Schwesig fordert nationale Teststrategie für Schulen und Kitas

Großbritannien will alle Schulen im September wieder öffnen

Braun räumt Versäumnisse bei Entwicklung der Warn-App ein

Mehr als 21.000 Neuinfektionen in Brasilien

Fast 200.000 Zurückweisungen bei Corona-Grenzkontrollen

70 Prozent der Maschinenbauer verzichten auf Staatshilfe