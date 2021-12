Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ "30 Millionen Impfungen sind zu schaffen" ++ Stand: 19.12.2021 03:10 Uhr

Der Leiter des Corona-Krisenstabs, General Breuer, hält 30 Millionen Impfungen bis Jahresende weiter für möglich. Verfassungsschutzpräsident Haldenwang warnt vor der "Rechtsextremisierung" von Protesten. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Warnung vor Rechtsextremen bei Corona-Protesten

Frankreich und Dänemark sind Hochrisikogebiete

General Breuer: 30 Millionen Impfungen machbar

Der australische Gesundheitsminister Greg Hunt sieht keinen Grund für eine Verschärfung der Corona-Beschränkungen über Weihnachten. "Hier beginnt nun der Sommer und wir haben eine der höchsten Impfquoten der Welt", sagte Hunt. Australien sei auch angesichts der Omikron-Variante gut vorbereitet.

Trotz steigender Infektionsraten brauche man sich keine Sorgen zu machen, meinte auch der Ministerpräsident des Bundesstaates New South Wales, Dominic Perrottet bei einer Pressekonferenz in Sydney. Die Zahl der Covid-Patienten in den Intensivstationen bleibe weiterhin niedrig. Mehr als 90 Prozent der Australier über 16 sind vollständig geimpft.

Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" reagiert der US-Fernsehsender CNN auf die Corona-Pandemie und schickt große Teile der Redaktionen ins Homeoffice. Nur Mitarbeiter, die dringend für den Sendebetrieb notwendig sind, sollten in den Studios arbeiten.

Bundesfinanzminister Christian Lindner kann sich laut einem Bericht der Funke Mediengruppe vorstellen, das Homeoffice über die Pandemie hinaus dauerhaft steuerlich absetzbar zu machen. Er halte dies für denkbar. Grundsätzlich strebe er an, das Steuerrecht stärker an die Bedürfnisse von Bürgerinnen und Bürgern anzupassen. "Die Steuererklärung muss einfacher werden", sagte der FDP-Politiker.

Arbeiten aus dem eigenen Zuhause ist in der Pandemie zur Normalität geworden. Auch in Zukunft könnte sich das steuerlich lohnen. Bild: dpa

Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, nimmt bei den Protesten gegen die Corona-Politik "punktuell und in manchen Regionen eine prägende Einflussnahme durch Rechtsextremisten" wahr. Das sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sorgen bereiteten ihm auch Übergriffe auf Polizisten und Journalisten bei Demonstrationen. "Wir sehen Einschüchterungsversuche gegen politische Entscheidungsträger und eine außerordentliche Verrohung der Debatte in den sozialen Medien: Von Gewaltfantasien bis hin zu Morddrohungen, die sich nicht nur gegen Politiker, sondern auch gegen Wissenschaftler und Ärzte richten."

Gleichzeitig gebe es aber auch viel "Maulheldentum". Über Gewalt zu reden und sie zu begehen - das sei ein Unterschied. "Aber denken Sie nur an das Tötungsdelikt in Idar-Oberstein, wo jemand aus der spontanen Situation heraus eine Waffe holte und in der Tankstelle einen anderen Menschen erschoss." Solche irrationalen Gewaltausbrüche aus Wut- oder Ohnmachtsgefühlen halte er auch in Zukunft für nicht unwahrscheinlich, sagte Haldenwang.

Von heute an gelten mit Frankreich und Dänemark zwei weitere Nachbarländer als Hochrisikogebiete. Nur noch ein angrenzendes Land - nämlich Luxemburg - wird von der Bundesregierung nicht in dieser Kategorie gelistet. Einreisende aus Corona-Hochrisikogebieten müssen etwa strengere Quarantäne-Regeln erfüllen.

Der Leiter des Corona-Krisenstabs im Kanzleramt, General Carsten Breuer, geht davon aus, dass das Regierungsziel von 30 Millionen Impfungen bis zum Jahresende erreicht wird. "Wir haben jetzt 24.418.540 Menschen geimpft und jetzt noch knapp zwei Wochen Zeit. Die 30 Millionen sind zu schaffen", sagte Breuer der "Bild am Sonntag". Man rechne von der Ministerpräsidentenkonferenz am 18. November bis zum 31. Dezember.

Die aktuelle Zahl (24.418.540) zeigt den Stand der Impfungen bis einschließlich Freitag. Um die 30 Millionen zu erreichen, will Breuer auch in der Weihnachtszeit das hohe Impftempo aufrecht erhalten. "Die Woche vor und die Woche nach Weihnachten sind von enormer Bedeutung", so Breuer. Viele Menschen hätten frei und damit Zeit, sich ihre Spritze abzuholen. "Darum muss das Impfangebot möglichst flächendeckend aufrechterhalten werden. Die Impfzentren bleiben hochgefahren."

Die Omikron-Variante ist laut Weltgesundheitsorganisation WHO inzwischen in 89 Ländern nachgewiesen. Niedersachsen führt am Dienstag eine FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel ein. Der Liveblog vom Samstag zum Nachlesen.