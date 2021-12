Coronavirus-Pandemie ++ 42.813 neue Fälle - Inzidenz sinkt weiter ++ Stand: 18.12.2021 04:32 Uhr

Das Robert-Koch-Institut meldet 42.813 Neuinfektionen - die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 321,8. Der Städtetag fordert mehr Finanzhilfen vom Bund. Die Entwicklungen im Liveblog.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sieht sich und seine Familie von radikalen Impfgegnern und Corona-Leugnern bedroht. "Dass vor allem in den sozialen Netzwerken, und nicht nur auf der Straße, der Ton rauer wird, das bekomme ich auch zu spüren", sagte Hans der Nachrichtenagentur dpa. Bedrohungen seien für ihn nicht neu: "Aber dass es bis hin zu übelsten Äußerungen auch mit Blick auf die Familie geht, das ist schon eine neue Qualität." Nachdem das russische Staatsfernsehen "RT Deutsch" eine Aussage von Hans zur 2G-Regel (Zutritt für Geimpfte und Genesene) in einer ZDF-Talkshow "isoliert in seinen Netzwerken geteilt" habe, habe es einen massiven Anstieg der Bedrohung auch gegen die Familie gegeben. Der Staatsschutz werde die Vorgänge prüfen.

Die Bedrohungen gegen Hans werden vom Staatsschutz geprüft. Bild: EPA

Der Deutsche Städtetag fordert angesichts der aktuellen Corona-Welle mehr Finanzhilfen vom Bund. "Die Folgen der aktuellen Corona-Welle sind ein Stresstest für die Innenstädte", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, der "Heilbronner Stimme". Im Einzelhandel und der Gastronomie drohten "mehr Insolvenzen und leere Ladengeschäfte". Die Ampel-Koalition solle deshalb das Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte" auf 500 Millionen Euro jährlich für fünf Jahre verdoppeln. Dedy betonte: "Die Pandemie beschleunigt einen Wandel der Innenstädte." Die Städte wollten im neuen Jahr mit neuen Ideen und Konzepten durchstarten. "Wir wollen in den Innenstädten Wohnen, Arbeiten, Bildung, Sport und Kultur zurückholen." Aber dafür müssten die Städte investieren. Es werde nicht reichen, "ein paar Fassaden neu zu streichen und einen zweiten Fahrradständer neben das Rathaus zu bauen".

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet binnen 24 Stunden 42.813 Corona-Neuinfektionen. Das sind 10.884 Fälle weniger als am Samstag vor einer Woche, als 53.697 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 321,8 von 331,8 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 414 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 108.053. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 6,76 Millionen Corona-Tests positiv aus.

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert lehnt eine Erfassung von Impfdaten ab. "Auch wenn es auf die Daten der Corona-Impfung beschränkt ist, sehe ich die grundlegende Gefahr, dass mit einem solchem Schritt die Tür für den Zugriff auf weitere Daten geöffnet ist", sagte Kühnert den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Auch sehe er nicht, wie "die vollkommen überlasteten Gesundheitsämter das auch noch administrieren sollen." Mit Blick auf eine allgemeine Impfpflicht sagte er: "Ich sehe es noch nicht als sicher an, dass die Impfpflicht am Ende tatsächlich kommt." Es seien noch ganz viele schwierige juristische Fragen zu klären.

Beschlossen ist, dass Beschäftigte in Einrichtungen mit besonders schutzbedürftigen Menschen wie Pflegeheimen und Kliniken bis Mitte März 2022 nachweisen müssen, dass sie gegen Corona geimpft oder davon genesen sind. Über eine darüber hinaus gehende allgemeine Impfpflicht soll der Bundestag in freier Abstimmung ohne Fraktionsdisziplin noch entscheiden.

Der Beamte, der die von britischen Medien kolportierte Weihnachtsfeier von Regierungsmitarbeitern untersuchen soll, hat sich nach Berichten über mögliche eigene Verstöße zurückgezogen. "Um das Vertrauen der Öffentlichkeit in die laufende Untersuchung zu bewahren, hat sich der Kabinettssekretär für den Rest des Verfahrens zurückgezogen", teilte das Büro von Premierminister Boris Johnson mit. Der höchste britische Beamte, Simon Case, war mit der internen Untersuchung möglicher Corona-Verstöße durch Johnsons engste Mitarbeiter beauftragt worden. Am Freitag berichteten britische Medien jedoch, dass in Cases eigener Abteilung im vergangenen Dezember ebenfalls zwei Feiern trotz geltender Corona-Regeln stattgefunden hätten.