RKI-Chef Wieler hält eine fünfte Corona-Welle für möglich, wenn nicht mehr geimpft wird. Die USA erlauben Auffrischungsimpfungen jetzt ab 18 Jahren. Hamburg und das Saarland setzen ab heute auf 2G. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Wieler warnt vor fünfter Welle

Auffrischungsimpfungen in den USA jetzt ab 18 Jahren möglich

Schärfere Regeln in Hamburg und im Saarland

Linken-Chefin gegen volle Fußballstadien

Maas und Aschenberg-Dugnus gegen allgemeine Impfpflicht

Wieler warnt vor fünfte Welle Bei unzureichender Impfquote könnte die wellenartige Corona-Ausbreitung laut dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts (RKI) nach der vierten Welle weitergehen. "Wenn das Verringern der Kontakte und das Impfen nicht intensiv gelingt, werden wir nach den jetzigen Modellierungen auch noch eine fünfte Welle bekommen", sagte Lothar Wieler der Nachrichtenagentur dpa. Es sei bitter, dass sich bisher nicht mehr Menschen für diesen eigentlich leichten Schritt entschieden hätten. "Der weitere Verlauf des Winters hängt stark davon ab, was jetzt geschieht", sagte Wieler. Es gelte, flächendeckend in Deutschland Kontakte zu reduzieren und die Impfaktivitäten massiv zu steigern.

Booster-Impfungen auch in den USA jetzt ab 18 Jahren Eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus ist jetzt offiziell für alle Amerikaner ab 18 möglich. Gemäß den Regeln, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA vorgegeben wurden, können sie sechs Monate nach ihrer zweiten Impfung mit dem Impfstoff von Pfizer und Biontech oder dem von Moderna geimpft werden. Die Gesundheitsbehörde CDC genehmigte nun die neue Vorgabe. Sie nahm eine Empfehlung ihrer wissenschaftlichen Berater an. Diese ließen wissen, dass alle ab 50 unbedingt eine Auffrischungsimpfung bekommen sollten. Jetzt können Millionen weitere Amerikaner ihre dritte Impfung erhalten. Bislang war von US-Behördenseite nur eine Drittimpfung für Risikopatienten und andere stark gefährdete Personen unterstützt worden. In mindestens zehn US-Staaten wurden aber in den vergangenen Wochen bereits Auffrischungsimpfungen an alle Erwachsenen verabreicht. Mit der FDA-Entscheidung wird das jetzt einfacher. Amerikaner über 18 können dann auch von einem Impfstoff auf den anderen wechseln. Neben dem Impfstoff von Pfizer/Biontech und Moderna ist in den USA auch das Vakzin von Johnson & Johnson zugelassen, von dem bei der ersten Immunisierung nur eine Dosis verabreicht wird. Wer diesen Impfstoff bekommen hat, hatte in den USA bereits Anrecht auf eine Booster-Impfung nach zwei Monaten.

In Hamburg und im Saarland treten Verschärfungen in Kraft Im Kampf gegen eine weitere Coronavirus-Ausbreitung treten im Saarland und in Hamburg heute schärfere Regeln in Kraft. So werden Ungeimpfte ab Samstag in der Hansestadt in weiten Teilen aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen. Eine 2G-Pflicht gilt für Gastronomie, Bars, Clubs, Discos, Sport in geschlossenen Räumen sowie Freizeitchöre und Orchester. Wesentliche körpernahe Dienstleistungen wie Fußpflege und medizinische Behandlungen sind weiterhin unter 3G-Bedingungen möglich. Im Saarland dürfen ab heute nur noch Geimpfte und Genesene Innenräume etwa von Gastronomie, Freizeit-, Kultur- und Sporteinrichtungen betreten. Die 2G-Regel gilt auch für Veranstaltungen, Hotelübernachtungen sowie für den Besuch sogenannter körpernaher Dienstleister wie Friseure. Auch für Außenbereiche wurden die bisherigen Maßnahmen verschärft. Veranstalter etwa von Weihnachtsmärkten können im Saarland zwischen der 3G-Regel oder einer Maskenpflicht wählen. Außerdem wird die Maskenpflicht an Schulen und Hochschulen wieder eingeführt.

Linken-Chefin gegen volle Fußballstadien Linken-Chefin Janine Wissler lehnt volle Ränge in den Fußballstadien inmitten der schwierigen Corona-Lage ab. "Angesichts der Situation auf den Intensivstationen sind volle Stadien und volle Weihnachtsmärkte nicht verantwortbar", sagte sie dem "Tagesspiegel". Bei so hohen Infektionszahlen biete 2G keinen ausreichenden Schutz. Trotz der Zuspitzung des Infektionsgeschehens dürfen Zehntausende am Wochenende die Stadien der Fußball-Bundesliga besuchen. Es gilt zumeist eine 2G-Regelung für geimpfte und genese Zuschauer. In Sachsen soll es allerdings von Montag an drei Wochen lang wieder Geisterspiele geben.