Das RKI hat am Morgen 11.214 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 82,8. Einem Insider zufolge soll das Pfizer-Vakzin für Kinder in den USA im Oktober zugelassen werden. Alle Entwicklungen im Liveblog.

RKI meldet 11.214 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut 11.214 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind 379 mehr als am Samstag vor einer Woche, als 10.835 Neuinfektionen verzeichnet wurden. Binnen eines Tages starben 45 weitere Menschen mit oder an dem Coronavirus, am Vortag waren es 55 Todesfälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 82,8 von 83,8 am Vortag. Insgesamt fielen seit Beginn der Pandemie 4.070.295 Millionen Corona-Tests positiv aus, 92.598 Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus.