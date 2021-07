Das RKI hat am Morgen 952 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 5,8. Laut EU-Kommission ist die Urlaubssaison trotz steigender Infektionen möglich. Alle Entwicklungen im Liveblog.

RKI meldet 952 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 5,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Infektionen ist am vierten Tag in Folge angestiegen. Sie lag bei 5,8 Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner (Vortag: 5,5; Vorwoche: 4,9). Die deutschen Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 952 Neuinfektionen. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 671 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurde nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 35 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 16 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 735 420 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2.