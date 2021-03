Liveblog Coronavirus-Pandemie ++SPD-Chef fordert Testpflicht für Unternehmen++

SPD-Chef Walter-Borjans fordert eine bundesweite Testpflicht für Unternehmen. Bildungsministerin Karliczek will eine Milliarde Euro für Corona-Nachhilfen ausgeben. Alle Entwicklungen im Liveblog.

01:47 Uhr Ramelow für Anwesenheitspflicht bei künftigen Corona-Gipfeln Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) spricht sich dafür aus, künftige Corona-Gipfel mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Präsenzform durchzuführen. "Erstens: Anwesenheitspflicht - alle kommen ins Kanzleramt. Zweitens: Die Konferenz muss so vorbereitet sein, dass es in der Konferenz nur noch um zwei bis drei juristisch geprüfte Alternativen geht", sagt Ramelow der Tageszeitung "Die Welt". Der Politiker kritisiert, er würde die Entwürfe von Kanzleramt und SPD-Ländern zuerst in den Medien lesen, bevor er sie selbst erhalte. Am Ende sei die Osterruhe an rechtlichen Fragen gescheitert, die man in der Nacht nicht habe klären können.

01:36 Uhr Bildungsministerin: Eine Milliarde Euro für Corona-Nachhilfe Zur Unterstützung lernschwacher Schüler in der Corona-Pandemie will Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) eine Milliarde Euro für ein bundesweites Nachhilfeprogramm ausgeben. Nach dem Willen der Ministerin soll es dazu am Ende dieses Schuljahres in allen Bundesländern Lernstandserhebungen in den Kernfächern geben. "20 bis 25 Prozent der Schüler haben vermutlich große Lernrückstände - vielleicht sogar dramatische", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wenn wir ein Nachhilfeprogramm für die Kernfächer auflegen, brauchen wir dazu etwa eine Milliarde Euro."