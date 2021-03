Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ WHO warnt vor Nachlässigkeit ++

Die WHO warnt vor Nachlässigkeit im Kampf gegen Corona wegen zunehmender Impfungen. Der Pfizer-Deutschlandchef würde sich mit dem AstraZeneca-Vakzin impfen lassen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

04:57 Uhr Erstes Konzert in Tel Aviv mit hunderten geimpften Menschen Dank der Massenimpfungen gegen das neuartige Coronavirus hat in Israel ein Konzert mit hunderten Zuschauern stattgefunden. Rund 500 gegen Covid-19 geimpfte Menschen mit Masken kamen in Tel Aviv in einem Stadion zusammen, das Platz für bis zu 30.000 Zuschauer bietet. Sie durften sich ein Konzert des israelischen Popsängers Ivri Lider anhören.

04:40 Uhr Stiko-Chef: Knappheit beim Impfen wird bald vorbei sein Der Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, erwartet nach April ein deutlich höheres Impftempo in Deutschland. Er verstehe den Frust der Menschen über das Impfmanagement, sagte Mertens der "Augsburger Allgemeinen". "Kern des Problems ist aber fraglos der bisher mangelnde Impfstoff. Ich gehe jedoch davon aus, dass im zweiten und dritten Quartal so viel zur Verfügung stehen wird, dass ihn die Zentren nicht mehr verimpfen können", sagte der Vorsitzende der am Robert Koch-Institut angesiedelten Expertengruppe.

04:18 Uhr Verschärfte Wochenend-Ausgangssperren in Frankreich Heute treten in weiteren französischen Corona-Hotspots Ausgangsbeschränkungen in Kraft. Betroffen sind nun auch rund 1,5 Millionen Bürger im nordfranzösischen Département Pas-de-Calais mit der Hafenstadt Calais. Sie dürfen ihre Häuser am Wochenende nur noch aus triftigem Grund verlassen, etwa zum Einkaufen oder Joggen. Auch sehr große Geschäfte müssen schließen. In der Region am Ärmelkanal breitet sich die britische Coronavirus-Variante rapide aus. Im benachbarten Dünkirchen und an Teilen der Côte d'Azur gelten bereits Ausgangssperren an Wochenenden. Zudem gilt landesweit eine nächtliche Sperrstunde ab 18.00 Uhr.

04:01 Uhr Pfizer-Deutschlandchef würde sich mit AstraZeneca-Vakzin impfen lassen Der Vorsitzende der Geschäftsführung von Pfizer Deutschland, Peter Albiez, hat den von AstraZeneca entwickelten Konkurrenzimpfstoff gelobt. "Den würde ich nehmen, den Impfstoff, ja", sagte Albiez in der Internetsendung "Bild live". Jeder Impfstoff werde von der Europäischen Arzneimittelagentur geprüft und sei daher "sicher und verträglich". Grundsätzlich halte er in Deutschland "eine größere Dynamik" der Impfkampagne für nötig, sagte Albiez. "Da müssen wir in großen Schritten denken, in großen Dimensionen." Er forderte, mit Blick auf die kommenden Monate, "alles" zu mobilisieren. Die Angebote zum Impfen müssten "flächendeckend und niederschwellig" sein.