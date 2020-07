Coronavirus-Pandemie ++ USA verzeichnen neuen Höchststand ++ Stand: 18.07.2020 05:47 Uhr





Mit mehr als 77.000 Neuinfektionen an einem Tag haben die USA einen Rekordanstieg verzeichnet. Auch weltweit infizierten sich noch nie so viele Menschen neu wie in den vergangenen 24 Stunden. Die Entwicklungen im Liveblog.

Weniger Einnahmen bei der Lkw-Maut

RKI: 529 Neuinfektionen in Deutschland

USA: neuer Höchststand bei Neuinfektionen

Briten wollen Millionen Schnelltests verteilen

WHO meldet neuen Rekordanstieg