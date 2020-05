Coronavirus-Pandemie ++Wieder Ausgehverbot in der Türkei++ Stand: 09.05.2020 05:05 Uhr





In der Türkei gibt es an diesem Wochenende erneut ein Ausgehverbot. In Spanien werden Madrid und Barcelona von den Lockerungen ausgenommen. Im US-Bundesstaat Kalifornien soll im November per Brief gewählt werden. Alle Entwicklungen im Liveblog.

EU-Spitzen fordern in Corona-Krise größere Anstrengungen

Fast 10.000 Corona-Todesfälle in Brasilien

Ministerium: Corona-Soforthilfe wird nicht auf Hartz-IV angerechnet

Sprecherin von US-Vizepräsident Mike Pence mit Coronavirus infiziert

RKI meldet 1251 Neuinfektionen, 147 weitere Tote

Magier Roy Horn an Covid-19-Erkrankung gestorben

533 Mitarbeiter eines Werks in Ghana positiv getestet

Kalifornischer Gouverneur ruft zur Briefwahl im November auf

Madrid und Barcelona von Lockerungen ausgeschlossen

Wieder Ausgehverbot in der Türkei übers Wochenende