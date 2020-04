Coronavirus-Pandemie ++ Weltweit mehr als 150.000 Tote ++ Stand: 18.04.2020 03:33 Uhr





Weltweit sind inzwischen mehr als 150.000 Menschen am Coronavirus gestorben. Die WHO ist über steigende Infektionsraten in Afrika besorgt. Die Weltbank stellt armen Ländern 160 Milliarden Dollar zur Verfügung. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Schüler in Hessen müssen in Corona-Krise kein Sitzenbleiben fürchten

Ex-Gouverneur Schwarzenegger wird Corona-Berater in Kalifornien

Heil stellt baldige Anhebung von Kurzarbeitergeld in Aussicht

Zahl der Corona-Toten weltweit übersteigt 150.000

Weltbank stellt armen Ländern 160 Milliarden Dollar zur Verfügung

In Deutschland bleibt die Corona-Reproduktionszahl niedrig

WHO äußert sich besorgt über starken Anstieg der Fälle in Afrika