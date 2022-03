Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Robert-Koch-Institut weiter gestiegen. Am Sonntag gab es in Deutschland 92.378 gemeldete Neuinfektionen. Die Entwicklungen im Liveblog.

92.378 Neuinfektionen, Inzidenz steigt auf 1543,0

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 92.378 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 13.950 Fälle mehr als am Montag vor einer Woche, als 78.428 positive Tests gemeldet wurden. Insgesamt liegt damit in Deutschland die Zahl der bestätigten Infektionen bei mehr als 17,2 Millionen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 1543,0 von 1526,8 am Vortag. 19 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 125.590.