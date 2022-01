Das RKI verzeichnet 63.393 neue Corona-Fälle. Familienministerin Spiegel bietet Schulen und Kitas mit besonders angespannter Personalsituation temporäre Hilfe an. Die Entwicklungen im Liveblog.

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Thomas Kutschaty erwartet von der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz eine klare Ansage, dass eine vierte Impfung derzeit nicht nötig ist. "Viele Bürgerinnen und Bürger fragen gerade in den Arztpraxen nach, ob sie jetzt eine vierte Impfung brauchen", sagte der Oppositionsführer im nordrhein-westfälischen Landtag der Nachrichtenagentur dpa. Da sei jetzt Klarheit notwendig. Mit der dritten sogenannten Booster-Impfung sei man gut geschützt, das zeigten auch die Erfahrungen der Länder, in denen bereits zum vierten Mal geimpft wurde. "Priorität hat weiterhin, dass die nicht vollständig Geimpften sich bis zur dritten Impfung boostern lassen."

Inzidenz steigt auf 840,3

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 63.393 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden - nach 85.440 am Vortag und 34.145 am Montag vergangener Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 840,3 und erreicht damit erneut einen Höchstwert. Am Sonntag hatte der Wert bei 806,8 gelegen, am Montag vergangener Woche bei 528,2.

Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, wurden 28 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gezählt. Die Gesamtzahl der registrierten Corona-Toten in Deutschland liegt nun bei 116.746.

Seit Pandemie-Beginn verzeichneten die Gesundheitsämter laut den jüngsten Angaben des Instituts insgesamt 8.744.840 Infektionsfälle. Die Zahl der von einer Erkrankung durch das Coronavirus genesenen Menschen in Deutschland beziffert das RKI mit rund 7.273.100. In Deutschland dominiert mittlerweile die hochansteckende Omikron-Variante des Coronavirus.