In Italien gilt seit heute in vielen Bereichen die 2G-Regel - betroffen sind unter anderem Hotels, Restaurants und Skilifte. Der Virologe Streeck rät zu einem pragmatischen Umgang mit der Pandemie. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Virologe Streeck für neuen Umgang mit Pandemie

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck hat sich für einen pragmatischen Umgang mit der Pandemie ausgesprochen. "Der Gedanke setzt sich langsam durch, dass wir einen pragmatischen Umgang mit der Pandemie brauchen, um mit dem Virus leben zu lernen. Dagegen ist der dauerhafte Alarmzustand ermüdend und nicht erfolgreich", sagte Streeck, der auch dem Expertenrat der Bundesregierung angehört.

Er mahnte an, die Belastung in den Krankenhäusern aber "weiterhin aufmerksam zu beobachten und notfalls mit Maßnahmen zu reagieren". Dazu gehöre es aber auch, die "Hospitalisierungsinzidenz valide zu erfassen". Aktuell bildet diese alle Patienten ab, die mit einem positiven Corona-Test in ein Krankenhaus eingewiesen werden. Experten und Politiker fordern daher, nur jene Patienten in den Kennwert aufzunehmen, bei denen Corona auch der Grund für die Hospitalisierung ist.