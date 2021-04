Die Liberalen erwägen, wegen den geplanten Änderungen im Infektionsschutzgesetz nach Karlsruhe zu gehen. Hamburgs Bürgermeister forder Einschränkung des Versammlungsrechts. Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

02:03 Uhr

FDP droht mit Verfassungsbeschwerde gegen Reform des Infektionsschutzgesetzes

Die FDP will nur unter Bedingungen auf eine Verfassungsklage gegen die geplante Reform des Infektionsschutzgesetzes verzichten. "Uns geht es darum, ein besseres Gesetz zu bekommen", sagt FDP-Generalsekretär Volker Wissing den Zeitungen der "Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft". Dafür müsste es im Bundesrat zustimmungspflichtig werden, "die Hoheitsrechte der Länder in Bildungsfragen achten" und um "unzulässige Grundrechtseingriffe" wie Ausgangssperren erleichtert werden. "Das wäre für uns ein gangbarer Weg." Man werde aber nicht hinnehmen, "dass wegen eines Streits zwischen der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten in unzulässiger Weise in Grundrechte eingegriffen wird".