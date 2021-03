Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ Klingbeil fordert Rückzahlung ++

Die bisherigen Unionsabgeordneten müssten die Gewinne aus den Masken-Deals zurückzahlen, so der SPD-Generalsekretär. Das Johnson & Johnson-Vakzin steht kurz vor der Notfallzulassung Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

01:25 Uhr Klingbeil fordert Rückgabe der Gewinne aus Maskenaffäre SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil fordert von den bisherigen Unionsabgeordneten Nikolas Löbel und Georg Nüßlein neben dem Verzicht auf ihr Parlamentsmandat auch die Abgabe der Gewinne, die sie aus der Vermittlung von Masken-Deals gezogen haben. "Die müssen diese eine Million zurückbezahlen", sagt Klingbeil im Politik-Talk der Zeitung "Bild". Es gehe dabei um "persönliche Bereicherung". Das Verhalten der beiden Abgeordneten schade dem Vertrauen in die Politik. "Deswegen es ist völlig richtig, dass beide jetzt sofort ihr Mandat niederlegen müssen." Klingbeil ist sich sicher, dass es in den Reihen der SPD-Abgeordneten solche Fälle nicht gibt: "Das kann ich ausschließen für die SPD-Fraktion."

01:24 Uhr Kanzleramtschef fordert "zivile Reserve" zur Unterstützung der Behörden Als Konsequenz aus der Corona-Pandemie schlägt Kanzleramtsminister Helge Braun die Schaffung einer zivilen Reserve zur Unterstützung staatlicher Behörden in Krisenlagen vor. "Wir brauchen geschulte Helfer aus der breiten Bevölkerung. Eine Art zivile Reserve - wie es auch eine militärische Reserve gibt", sagt der CDU-Politiker den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Die Bundesländer müssten aktuell Aufgaben in Größenordnungen bewältigen, die vorher nicht dagewesen seien. Als Beispiele nennt Braun die Bearbeitung von Asylanträgen und die Kontaktnachverfolgung in der Pandemie.

01:23 Uhr Nordmazedonien bekommt russischen Coronavirus-Impfstoff Nordmazedonien hat seine erste Lieferung des russischen Coronavirus-Impfstoffs Sputnik V bekommen. Die Ladung von 3000 Dosen kam am Sonntag am wichtigsten Flughafen des Landes nahe der Hauptstadt Skopje an. Der Impfstoff sei für Personen über 65 gedacht, teilte Gesundheitsminister Venko Filipce mit. Die Impfungen würden voraussichtlich Mitte dieser Woche starten. Insgesamt hat Nordmazedonien 200 000 Dosen des Impfstoffs bestellt. Das Land hat vor einigen Wochen damit begonnen, mit Dosen des Impfstoffs von Pfizer und Biontech zu impfen, die das Nachbarland Serbien gespendet hat. Die ersten Impfungen bekamen Ärzte und Krankenschwestern in einen Krankenhaus für ansteckende Krankheiten in Skopje. In Nordmazedonien hat es mit Stand Samstag knapp 107 000 Coronavirus-Fälle und mehr als 3100 Todesfälle mit dem Virus gegeben. Das Land hat etwas mehr als zwei Millionen Einwohner.