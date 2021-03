Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ Friseursalons öffnen wieder ++

Nach über zwei Monaten Lockdown haben die ersten Friseursalons bereits seit Mitternacht wieder geöffnet. In den USA soll am Dienstag der Impfstoff von Johnson & Johnson ausgeliefert werden. Alle Entwicklungen im Liveblog.

02:54 Uhr Lockerungen: Friseure öffnen wieder Nach zweieinhalb Monaten im Corona-Lockdown dürfen heute bundesweit die Friseure wieder öffnen. Sie mussten seit dem 16. Dezember geschlossen bleiben, damals begann der harte Lockdown. In einigen Bundesländern öffnen zudem auch andere Einrichtungen, darunter sind etwa Gartenmärkte, Blumenläden, Fußpflegesalons oder Fahrschulen. Die Entscheidung zur bundesweiten Öffnung der Friseurbetriebe war beim vergangenen Bund-Länder-Treffen am 10. Februar getroffen worden. Am Mittwoch kommen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder erneut zusammen - auch um über eine weitere Öffnungsperspektive im andauernden Lockdown zu sprechen. Der Druck vor den Beratungen ist erheblich, da auf der einen Seite der Wunsch nach mehr Freiheiten wächst, Experten aber zugleich den Beginn einer dritten Pandemie-Welle sehen. Zentrale Corona-Kennzahlen steigen seit einiger Zeit wieder an, Grund dürfte die Ausbreitung von ansteckenderen Virusvariationen sein. Überblick Corona-Lockdown Diese Bundesländer setzen auf Lockerungen Noch vor dem Corona-Gipfel am nächsten Mittwoch darf manches Geschäft in den Bundesländern wieder öffnen.

02:33 Uhr Bericht: AstraZeneca stößt Beteiligung an Moderna für mehr als eine Milliarde Dollar ab Der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca hat einem Zeitungsbericht zufolge seine Beteiligung an dem US-Biotech-Unternehmen Moderna verkauft. AstraZeneca habe seine Anteile in Höhe von 7,7 Prozent für mehr als eine Milliarde Dollar (über 83 Millionen Euro) abgestoßen, nachdem Aktien des US-Pharmaherstellers wegen des Durchbruchs beim Coronavirus-Impfstoff in die Höhe geschnellt waren, berichtete die britische Zeitung "The Times". Es sei jedoch nicht klar, über welchen Zeitraum die in Großbritannien ansässige AstraZeneca ihre Beteiligung an Moderna verkauft habe. Eine Partnerschaft der beiden Biotechnologieunternehmen bliebe für andere Behandlungsmethoden bestehen, hieß es in dem Bericht weiter. Moderna, dessen Impfstoff in den USA für den Notfall zugelassen ist, erwartet aufgrund des Impfstoffs einen Umsatz von 18,4 Milliarden Dollar in im Jahr 2021.

02:14 Uhr Brasiliens Hauptstadt verhängt Lockdown Brasiliens Hauptstadt Brasilia hat sich in einen Corona-Lockdown begeben. Gouverneur Ibaneis Rocha ordnete die Schließung von Bars, Restaurants, Shoppingzentren und Schulen bis zum 15. März an. Der Verkauf alkoholischer Getränke nach 20 Uhr wurde verboten. Etwa ein Dutzend weitere Bundesstaaten in dem schwer von der Pandemie getroffenen Land versuchen mit neuen Maßnahmen, die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen, die zu einer zunehmenden Belegung der Intensivbetten in einigen wichtigen Städten des Landes führt.

02:09 Uhr Scholz macht Hoffnung auf Reisen im Sommer Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) macht Hoffnungen auf Urlaubsreisen im Sommer. "Im Sommer werden zig Millionen geimpft sein, und das kann ja nicht konsequenzenlos bleiben", sagte der Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat der "Bild". Es bestehe "berechtigte Hoffung, dass wir im Sommer wieder im Biergarten sitzen können".