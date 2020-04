Corona-Liveblog ++ Airbus stellt Mitarbeiter auf Sparkurs ein ++ Stand: 27.04.2020 01:39 Uhr





Seitenanfang Automatisches Laden aktivieren Neue Inhalte laden

Airbus-Chef Faury kündigt in einem Schreiben Sparmaßnahmen an. Österreich will sich nur "behutsam" für Urlauber öffnen. Der britische Premier Johnson kehrt in die Downing Street zurück. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Airbus-Chef bereitet Mitarbeiter offenbar auf Sparmaßnahmen vor

Bundesregierung rechnet mit 6,3 Prozent Minus bei Wirtschaftsleistung

Österreich will sich nur "behutsam" für Urlauber öffnen

Ägypten bittet IWF um Hilfe

Johnson kehrt in Downing Street zurück

Gouverneur von New York kann sich Baseball im Sommer vorstellen

Klöckner: An Kampfkandidatur für CDU-Vorsitz festhalten

Mehrere Lokale in Stockholm wegen Verstößen gegen Auflagen geschlossen

Deutsche Bank übertrifft Gewinnerwartungen

Johnson zurück in der Downing Street

Österreich will sich nur "behutsam" für Urlauber öffnen

Airbus-Chef bereitet Mitarbeiter offenbar auf Sparmaßnahmen vor

Bundesregierung rechnet mit 6,3 Prozent Minus bei Wirtschaftsleistung

Ägypten bittet IWF um Finanzhilfe

Maas dämpft Erwartungen an deutsche EU-Ratspräsidentschaft