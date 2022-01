Das RKI hat am Morgen 58.912 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 258,6. Frankreich Präsident Macron will Ungeimpfte "bis zum bitteren Ende nerven". Alle Entwicklungen im Liveblog.

RKI meldet 58.912 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 258,6

Das Robert-Koch-Institut meldet binnen 24 Stunden 58.912 Corona-Neuinfektionen. Das sind 18.869 Fälle mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 40.043 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 258,6 von 239,9 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 346 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 112.925. Insgesamt wurden in Deutschland bislang mehr als 7,29 Millionen Corona-Infektionen registriert.