Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ RKI meldet 67.186 Neuinfektionen ++ Stand: 01.12.2021 04:40 Uhr

Das RKI meldet am Morgen 67.186 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 442,9. In Brasilien wurden erstmals zwei Fälle der Omikron-Variante entdeckt Alle Entwicklungen im Liveblog.

RKI meldet 67.186 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 442,9 Das Robert-Koch-Institut meldet 67.186 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 302 Fälle mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 66.884 gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 442,9 von 452,2 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 446 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 101.790. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 5,9 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Brasilien bestätigt erste Fälle der Omikron-Variante Brasilien hat als erstes Land in Südamerika Fälle der neuen Corona-Variante Omikron gemeldet. Die Gesundheitsbehörden teilten am Dienstag mit, zwei Reisende aus Südafrika seien positiv auf die Virusvariante getestet worden. Der 41 Jahre alte Mann und die 37-jährige Frau hätten sich isoliert. Sie seien am 25. November getestet worden und zeigten zu diesem Zeitpunkt leichte Symptome einer Corona-Erkrankung. Brasilien fordert von Ausländern keine Corona-Schutzimpfung für die Einreise. Ebenfalls am Dienstag meldeten Japan und Frankreich erste Omikron-Fälle.

FDA-Berater empfehlen Zulassung von Mercks Corona-Pille Berater der US-Arzneimittelaufsicht FDA empfehlen die Zulassung der Corona-Pille Molnupiravir des US-Pharmakonzerns Merck & Co. Die Entscheidung im Ausschuss fiel knapp aus. Die Vorteile des Medikaments überwögen die möglichen Risiken, teilt das Gremium mit. Die Pille hatte kürzlich in einer neuen Studie eine geringere Effizienz zur Vermeidung einer Hospitalisierung und von Todesfällen gezeigt. Das Risiko, aufgrund von Corona nach Einnahme der Tablette im Krankenhaus zu landen oder zu sterben ist Merck zufolge mit dem Medikament 30 Prozent niedriger. Vorläufige Daten im Oktober jedoch hatten auf ein um 50 Prozent verringertes Risiko hingedeutet.