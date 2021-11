Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 319,5 ++ Stand: 17.11.2021 05:22 Uhr

Das RKI hat am Morgen 52.826 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 319,5. Der Lehrerverband fordert von den Ministerpräsidenten vor deren Treffen am Donnerstag eine einheitliche Linie. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Traditionelle Silvesterparty am Times Square wieder mit vielen Gästen Die traditionelle Silvesterfeier am New Yorker Times Square darf in diesem Jahr wieder mit zahlreichen Gästen stattfinden. Als Zuschauer zugelassen würden Menschen, die eine vollständige Impfung gegen das Coronavirus nachweisen könnten, sagte Bürgermeister Bill de Blasio am Dienstag vor Journalisten. Ausnahmen werde es für Menschen geben, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen könnten. Sie müssten einen negativen Corona-Test vorlegen. Die Party solle "groß" und "voller Leben" werden, sagte de Blasio. "Wir wollen, dass es eine große Feier New Yorks wird." Wegen der Corona-Pandemie hatte es im vergangenen Jahr auf dem Times Square nur eine kleine Feier mit geladenen Gästen gegeben.

Krankenhausgesellschaft: Einschränkungen auch für Geimpfte nicht ausschließen Der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, dringt angesichts steigender Fallzahlen auf weitergehende Corona-Maßnahmen, darunter auch die Möglichkeit für Einschränkungen für Geimpfte. "Die Ampel-Pläne gehen meiner Meinung nach noch nicht weit genug", sagt Gaß dem Handelsblatt. Er halte es für einen Fehler, weitergehende Maßnahmen grundsätzlich auszuschließen. Dafür sei die Pandemieentwicklung zu unvorhersehbar. "Von Kontaktbeschränkungen für alle bis zu Schließungen muss der gesamte Instrumentenkasten in der vierten Welle denkbar sein, wenn eine veränderte Lage dies erfordert."

RKI meldet mit über 52.000 Infektionen und Inzidenz von 319,5 neue Höchstwerte Das Robert-Koch-Institut meldet mit 52.826 neuen Positiv-Tests einen neuen höchsten Tageswert in der Pandemie. Das sind 13.150 Fälle mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 39.676 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt erneut auf einen Rekordwert von 319,5 von 312,4 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 294 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 98.274. Insgesamt wurden in Deutschland bislang mehr als 5,1 Millionen Corona-Infektionen gemeldet.