Das RKI hat am Morgen mit fast 40.000 Neuinfektionen einen neuen Höchststand gemeldet. Die Leopoldina fordert eine Impfpflicht, 2G und die Offenlegung des Impfstatus von Arbeitnehmern. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina warnt laut "Spiegel", die Corona-Virus-Pandemie habe "mit der vierten Welle wieder stark an Dynamik gewonnen". Deshalb brauche es in der Arbeitsschutzverordnung "eine angemessene Regelung zur Offenlegung des Impfstatus", heißt es in einer Stellungnahme, aus der der "Spiegel" zitiert. Eine solche Befragung der Angestellten ist bislang aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht erlaubt. Zudem solle die 2G-Regel "eine größere Geltungsreichweite" erhalten, so Haug und die Leopoldina-Forscherinnen und -forscher. Außerdem sprechen sie sich für "Impfpflichten für Multiplikatoren" aus, etwa Pflegepersonal, Lehrbedienstete und weitere Berufsgruppen mit viel Kontakt zu anderen Menschen.

RKI meldet mit fast 40.000 neuen Corona-Fällen Höchststand

Das Robert-Koch-Institut meldet mit 39.676 neuen Positiv-Tests den bislang höchsten Tageswert seit Beginn der Pandemie. Das sind 5727 mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 33.949 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt deutlich auf 232,1 von 213,7 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 236 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 96.963. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 4,84 Millionen Corona-Tests positiv aus.