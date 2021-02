Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ RKI registriert 8007 Neuinfektionen ++

Das Robert Koch-Institut meldet 8007 neue Positiv-Tests - 451 mehr als vor einer Woche. Laut der STIKO sollte die Reihenfolge bei übrig gebliebenen Corona-Impfungen nicht allzu starr beachtet werden. Alle Entwicklungen im Liveblog.

STIKO: Reihenfolge bei Corona-Impfungen nicht allzu starr beachten

Kommissionsvize mahnt beim EU-Impfpass zur Eile

06:59 Uhr Lehrerverband rechnet auch nach der Pandemie mit digitalem Unterricht Die Schule der Zukunft wird nach Ansicht von Lehrerverbands-Präsident Heinz-Peter Meidinger eine andere sein als vor Corona. Er könne sich vorstellen, dass künftige Stundenpläne digitalen Unterricht fest beinhalten, sagte er bei einem virtuellen literarischen Salon. So könnten die durchschnittlichen 30 Wochenstunden beispielsweise auf 25 Stunden in Präsenz und 5 Stunden Digitalunterricht aufgeteilt werden. Diese seien ideal für neue Formate oder das Lernen mit externen Experten, erläuterte er bei einer Online-Debatte über seine zu Jahresbeginn veröffentlichte Streitschrift "Die 10 Todsünden der Schulpolitik" vor. Auch wenn Meidinger, der bis Sommer 2020 Schulleiter eines Gymnasiums in Deggendorf war, die jüngste Entscheidung der Gesundheitsminister befürwortet, Lehrer in der Impfreihenfolge vorzuziehen, kritisiert er das aktuelle Vorgehen der Politik. "Man hat mal wieder den zweiten Schritt vor dem ersten getan", sagte der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Für eine verlässliche Perspektive und Schulen als sichere Orte hätte die Politik aus seiner Sicht zuerst die Testkonzepte und -zulassungen regeln und die Lehrer impfen müssen, bevor sie die Schulen wieder öffnet. Corona-Pandemie Impfstart für Lehrkräfte und Kita-Personal Die Länder können mit der Impfung von Grundschullehrkräften und Kita-Personal beginnen, die Verordnung wurde geändert.

06:38 Uhr Eröffnungsfeier der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf ohne Sportler Die Eröffnungsfeier der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf wird coronabedingt ohne Sportler stattfinden. "Auch wir werden die Eröffnungsfeier nur im Fernsehen sehen", sagte der Sportliche Leiter der deutschen Langläufer, Andreas Schlütter. "Vielleicht werden wir uns im Hotel zumindest virtuell zusammenschalten." Die Eröffnungsfeier mit einer Lichtshow ist für Mittwochabend um 20 Uhr geplant.

05:44 Uhr RKI meldet 8007 Neuinfektionen und 422 neue Todesfälle Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 8007 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 422 weitere Todesfälle verzeichnet. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 7556 Neuinfektionen und 560 neue Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Morgen bundesweit bei 59,3 - und damit niedriger als am Vortag (60,5).

05:20 Uhr FDP fordert Schnelltest-Regelung nach dem Vorbild Österreichs Mit einer Regelung für Schnelltests nach dem Vorbild Österreichs will die FDP den Weg für stufenweise Lockerungen in der Corona-Pandemie freimachen. Ein entsprechender Antrag soll noch diese Woche in den Bundestag eingebracht werden. Ziel sei, dass Hersteller über eine "einfache und unbürokratische Selbstverpflichtung bestätigen, dass bei Eigenanwendung ein entsprechendes Sicherheits- und Leistungsniveau erreicht wird und dass die Funktionstauglichkeit und die Einsatztauglichkeit für den geplanten Zweck gewährleistet ist". Anschließend soll aber ein Zulassungsverfahren durchlaufen werden.

05:20 Uhr Ansturm auf Friseure: Längere Öffnungszeiten, keine Preissteigerungen Die Friseure in Deutschland bereiten sich nach mehrmonatiger Schließung auf einen Kunden-Ansturm vor. Der Andrang sei vielleicht noch größer als nach dem ersten Lockdown, viele Salons seien bis Ende März ausgebucht, sagte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks, Jörg Müller, vor der Öffnung am kommenden Montag. Um der großen Nachfrage gerecht zu werden, verlängerten viele Betriebe ihre Öffnungszeiten. Mit einer Preissteigerung wie nach dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr rechnet der Verband diesmal nicht. Möglich ist die Öffnung auch dieses Mal nur unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzepts.

04:58 Uhr STIKO: Reihenfolge bei Corona-Impfungen nicht allzu starr beachten Die Ständige Impfkommission plädiert dafür, die Reihenfolge bei den Corona-Impfungen nicht allzu starr einzuhalten. In allen Impfzentren sollte es unbedingt Listen dafür geben, "wer an die Reihe kommt, wenn Dosen übrig bleiben", sagte STIKO-Chef Thomas Mertens den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Damit kein Impfstoff verworfen werde, könnten "geeignete Kandidaten aus nachfolgenden Prioritätsgruppen" vorgezogen werden. Der Umgang mit übrig bleibenden Impfdosen müsse "pragmatisch vor Ort geregelt werden", forderte der Virologe. Die Übergänge zwischen den Gruppen in der Impfreihenfolge dürften nicht als "harte Grenze" aufgefasst werden.