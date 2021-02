US-Präsident Biden und seine Finanzministerin Yellen haben einen Kompromissvorschlag der Republikaner im Streit um ein neues Hilfspaket abgelehnt. Polen will über 60-Jährigen den AstraZeneca-Impfstoff nicht geben. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Internationale Experten haben in der chinesischen Stadt Wuhan ein Forschungszentrum besucht, das im Mittelpunkt von Spekulationen über den Ursprung des Coronavirus steht. Die Visite im Wuhan Institut für Virologie (WIV) gilt als ein Höhepunkt der Ermittlungen der Fachleute im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Gemeinsam mit chinesischen Kollegen wollen die Experten herausfinden, wo das neuartige Sars-CoV-2-Virus ursprünglich herkam. Das Labor ist eine führende Einrichtung unter Chinas Akademie der Wissenschaften. Es forscht mit Coronaviren von Fledermäusen, die als Ursprung für die Pandemie verdächtigt werden. So war spekuliert worden, dass das Virus vielleicht auch aus dem Labor entwichen sein könnte, was die chinesische Seite aber energisch bestritten hat.

Ab Sonntag sind in Österreich wieder öffentlich zugängliche Gottesdienste möglich. Darauf haben sich die Kirchen und Religionsgesellschaften in einer neuen Vereinbarung mit Kultusministerin Susanne Raab geeinigt. Wie bisher müssen Pfarreien Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen und auf Gemeinde- und Chorgesang verzichten. Hinzu kommen ein Mindestabstand von zwei Metern und die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.

04:02 Uhr

Polen will AstraZeneca-Vakzin nicht bei über 60-Jährigen einsetzen

Polen will das Vakzin der Universität Oxford und des Pharmaunternehmens AstraZeneca gegen das Coronavirus nur bei Menschen zwischen 18 und 60 Jahren einsetzen. Michael Dworczyk, der Verantwortliche für das nationale Impfprogramm in Polen, sagte, damit richte sich das Land nach Empfehlungen von Experten. In der kommenden Woche werden in Polen nach Angaben Dworczyks etwa 500.000 Dosen des Impfstoffs erwartet. Sie sind in erster Linie für Pädagogen vorgesehen.

Dworczyk kritisierte Aussagen des Vorsitzenden der Lehrergewerkschaft, Slawomir Broniarz, der gesagt hatte, dass einige Lehrkräfte lieber den Corona-Impfstoff von Pfizer und von dessen deutschem Partner Biontech erhielten, weil dieser wirksamer sei. Die Wirksamkeit des AstraZeneca-Vakzins liegt Berichten zufolge zwischen 60 und 70 Prozent. Deutschland hatte in der vergangenen Woche entschieden, das Mittel nicht bei Menschen über 65 Jahren einzusetzen und dies mit unzureichenden Daten über die Wirksamkeit in höheren Altersgruppen begründet.