Das RKI hat am Morgen 1129 neue Corona-Todesopfer in Deutschland gemeldet - ein neuer Höchstwert. Der Ärztepräsident rechnet in den kommenden Monaten mit einer steigenden Impfbereitschaft. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Höchstwert: 1129 Corona-Todesfälle binnen 24 Stunden gemeldet

Kürzlich gewählter US-Kongressabgeordneter an Covid-19 gestorben

Ärztepräsident rechnet mit steigender Impfbereitschaft