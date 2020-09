Coronavirus-Pandemie ++Kommission erwartet mehrere Impfstoffe++ Stand: 16.09.2020 05:51 Uhr





Die Impfkommission rechnet mit mehreren Corona-Impfstoffen in Deutschland. Laut des Chefs der WHO sollten Schulschließungen nur als "letztes Mittel" in Betracht gezogen werden. Alle Entwicklungen im Liveblog.

1901 registrierte Neuinfektionen in Deutschland

Impfkommission rechnet mit mehreren Corona-Impfstoffen für Deutschland

WHO-Chef: Schulschließungen sollten "letztes Mittel" sein