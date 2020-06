Coronavirus-Pandemie ++Alle Göttinger Schulen geschlossen++ Stand: 03.06.2020 03:47 Uhr





Nach einem Coronavirus-Ausbruch in Göttingen im Zusammenhang mit privaten Familienfeiern werden dort bis zum Wochenende alle Schulen geschlossen. In der Ukraine muss eine ganze Fußballmannschaft in Quarantäne. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Forscher glaubt an Gesellschaftswandel durch Pandemie

Zahl der Corona-Infizierten in Brasilien auf Rekordstand

Kompletter ukrainischer Fußballklub muss in Quarantäne

Lettland öffnet Grenzen für Europäer aus mehr als 20 Ländern

Alle Schulen in Göttingen wegen Coronavirus-Ausbruchs geschlossen