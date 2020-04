Coronavirus-Pandemie ++ 285 neue Todesfälle in Deutschland ++ Stand: 15.04.2020 07:52 Uhr





In Deutschland wurden innerhalb 24 Stunden 285 Todesfälle gemeldet. In den USA sind in diesem Zeitraum mehr als 2200 Menschen am Coronavirus gestorben. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Meidinger hofft auf Notfallpläne

96,8 Prozent weniger Passagiere

Einschränkungen in China

Chile: 1300 Gefangene kommen frei

Wahlen in Zeiten vor Corona

Premierministerin Ardern verzichtet auf 20 Prozent Gehalt

Schritt für Schritt aus der Isolation?

Medikamente: "Kein Grund, sich Sorgen zu machen"

Maskenpflicht in Singapur

US-Regierung wird Airlines mit Hilfen in Milliardenhöhe stützen

Deutschland verzeichnet mehr als 3000 Todesfälle

Maas warnt vor verfrühten Lockerungen

Laschet für gemeinsamen Länderkurs - Keine Alleingänge in Schulfrage

Brasilien: 99-jähriger Weltkriegsveteran überwindet Corona-Erkrankung

Erstmals in den USA mehr als 2200 Corona-Tote an einem Tag

Zwei Drittel britischer Unternehmen schicken Personal in Zwangsurlaub