Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ Neuer Höchststand mit 76.414 Neuinfektionen ++ Stand: 26.11.2021 04:20 Uhr

Die Werte steigen weiter: Das RKI meldet 76.414 Neuinfektionen in 24 Stunden, 357 Tote und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 438,2. Die Hausärzte erhalten voraussichtlich nur die Hälfte des bestellten BioNTech/Pfizer-Impfstoffs. Die Entwicklungen im Liveblog. Alle Entwicklungen im Liveblog.

RKI: 76.414 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 438,2 Die Zahl der binnen eines Tages ans Robert Koch-Institut RKI übermittelten Corona-Neuinfektionen hat wieder einen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben 76.414 Fälle in 24 Stunden (52.970 vor einer Woche). Die Sieben-Tage Inzidenz gab das RKI mit 438,2 an - ebenfalls ein Höchstwert. Am Vortag hatte der Wert bei 419,7 gelegen, vor einer Woche bei 340,7 (Vormonat: 113,0). Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 03.32 Uhr wiedergeben. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 357 Todesfälle verzeichnet (201 vor einer Woche). Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - Hospitalisierungsinzidenz - gab das RKI am Donnerstag mit 5,79 an (Mittwoch: 5,74). Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 5.650.170 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die Zahl der Genesenen gab das Institut mit 4.775.300 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 100.476. Hintergrund Situation in Deutschland Die Corona-Lage im Überblick Wie ist die Corona-Lage auf Kreisebene, beim Impfen und auf den Intensivstationen? Ein Überblick.

Nicht zu sehr auf Impfung von Kindern setzen Kinder- und Jugendmediziner warnen vor überzogenen Erwartungen an die Corona-Impfung für Kinder ab fünf Jahren. «Es wäre falsch, den Druck auf diese Gruppe zu erhöhen, da sie kein Treiber der Pandemie ist», sagte der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitag). Dies seien weiterhin die ungeimpften Erwachsenen. FAQ EMA-Entscheidung Wann können Kinder geimpft werden? Die EMA empfiehlt die Zulassung des BioNTech/Pfizer-Impfstoffs für Kinder von fünf bis elf Jahren. Wie geht es nun weiter?

Fast jeder dritte Patient im Regelbetrieb nicht mehr zu versorgen Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, hat auf konkrete Auswirkungen auf Patienten und Krankenhäuser wegen der mangelnden Impfbereitschaft von Millionen Bürgern aufmerksam gemacht. "75 Prozent aller Krankenhausstandorte mit Intensivstationen melden heute einen nur noch eingeschränkten Betrieb. Konkret heißt das, dass wir wie im Januar 2021 erneut fast jeden dritten Patienten im Regelsystem nicht versorgen können", schrieb Gaß in einem Autorenbeitrag für die Düsseldorfer "Rheinische Post" einem Vorabbericht zufolge. Man werde rund 20 Prozent weniger Darmkrebs-Operationen durchführen können und etwa sieben Prozent weniger Operationen bei Frauen mit Brustkrebs. Die Situation, auf eine Warteliste gesetzt zu werden, sei für jeden einzelnen Krebspatienten psychisch und körperlich schwer zu ertragen, so Gaß. "Jeder vierte Patient, der für eine orthopädische Operation vorgesehen war, muss erneut viele Monate auf die schmerzlindernde Behandlung warten", erklärte der DKG-Vorstandsvorsitzende.

Hausärzte erhalten weniger BioNTech/Pfizer Hausärzte werden in der nächsten Woche vermutlich nur die Hälfte der von ihnen bestellten Impfstoffe von Pfizer und BioNTech erhalten. Es könnten "teilweise sogar weniger als die ursprünglich garantierten 30 Impfdosen" sein, sagt Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" einem Vorabbericht zufolge. Das liege vermutlich daran, dass bei Arztpraxen zugunsten der Impfzentren und öffentlichen Impfteams gespart werde. Sofern die Hausärzte Moderna-Impfstoff bestellt hätten, würden sie diesen aber in vollem Umfang bekommen: "3,9 Millionen bestellte Moderna-Dosen werden ungekürzt ausgeliefert werden können", so Preis.

Montgomery: "Wir alle bereiten uns auf eine Triage vor" Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, warnt angesichts der stark steigenden Corona-Infektionen vor einer dramatischen Situation in deutschen Kliniken. "Wir alle bereiten uns auf eine Triage vor", sagt er den Zeitungen der Funke Mediengruppe einem Vorabbericht zufolge. Wenn eine Triage-Entscheidung nicht vermieden werden könne, dann werde jeder Patient unabhängig von seiner Herkunft, seiner Religion oder auch der Frage, ob er geimpft sei oder nicht, betrachtet. Sie tritt dann ein, wenn Ärzte im Notfall entscheiden müssten, welcher Patient den Vorzug bekomme, wenn die Intensivkapaziäten nicht mehr für alle reichten.

Neue Virus-Variante in Südafrika: Auch Großbritannien verkündet Reisebeschränkungen Nach Israel hat nun auch Großbritannien aus Sorge vor der neuen Variante des Coronavirus reagiert und angekündigt, ab Freitag Nachmittag den Flugverkehr von und nach Südafrika, Lesotho, Botswana, Simbabwe, Mosambik, Namibia und Eswatini einzustellen. Reisende, die bis dahin noch aus einem dieser Länder in Großbritannien ankommen, müssten sich in Quarantäne begeben und am zweiten und achten Tag einen PCR-Test machen. Alle Reisenden, die in den vergangenen zehn Tagen aus diesen Ländern gekommen waren, wurden aufgerufen, sich zu isolieren und testen zu lassen. Wissenschaftler besorgt Neue Corona-Variante in Südafrika entdeckt Forscher in Südafrika haben eine neue Corona-Variante identifiziert - sie weise viele Mutationen auf.