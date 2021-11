Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ Lob für Impfpflicht in Pflegeheimen ++ Stand: 19.11.2021 04:39 Uhr

Der Landkreistag hält die Impfpflicht in Pflegeheimen für "richtig und notwendig". Auch die Bundesärztekammer lobt die Beschlüsse von Bund und Ländern grundsätzlich. Die Entwicklungen im Liveblog.

Bayerns Krankenhäuser warnen vor Überlastung Angesichts ungebremst steigender Infektionszahlen warnen Krankenhäuser in Bayern vor einer unmittelbar drohenden Überlastung der Intensivstationen und fordern deutlich härtere Kontaktbeschränkungen. "Die aktuelle Lage ist so dramatisch, wie sie noch nie in der gesamten Pandemie-Zeit in Bayern war", sagt der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Roland Engehausen, der "Augsburger Allgemeinen". Wegen mangelnder Kapazitäten in bayerischen Kliniken müssten sogar Krebsoperationen auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Auch die Verlegung von Patienten in angrenzende Bundesländer werde schwieriger. Derzeit steigt die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Bayern jede Woche um etwa 30 Prozent. Corona-Krise in Oberbayern Aufschiebbare Behandlungen verboten br Mehr als 50 oberbayrische Kliniken gelten als Corona-Schwerpunkt-Krankenhäuser.

Inzidenzwert steigt weiter Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gestiegen. Das RKI gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 340,7 an. Am Donnerstag hatte sie bei 336,9 gelegen. Die Gesundheitsämter meldeten 52.970 Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 48.640 Ansteckungen gewesen. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 201 Todesfälle verzeichnet. Die Hospitalisierungsinzidenz gab das RKI mit 5,30 an. An Vortag hatte sie bei 5,15 gelegen. RKI-Zahlen Zwölfter Inzidenz-Höchststand in Folge Die vierte Welle wird höher und höher: Mit 340,7 hat das RKI einen weiteren Rekordwert beim Inzidenzwert gemeldet.

Bundesrat berät Infektionsschutzgesetz Der Bundesrat kommt heute zu einer Sondersitzung zusammen, um über Änderungen am Infektionsschutzgesetz zu beraten. Der Bundestag hatte diese gestern beschlossen. Die Länderkammer muss dem Gesetz zustimmen, damit es in Kraft treten kann. SPD, Grüne und FDP hatten es gemeinsam eingebracht, um die Corona-Maßnahmen auf eine neue Rechtsgrundlage zu stellen. Die Unionsparteien halten es für falsch, dass die Corona-Notlage auslaufen soll. Infektionsschutzgesetz im Bundesrat Dieses Mal wohl doch kein Veto Heute stimmt nach dem Bundestag auch der Bundesrat über das neue Infektionsschutzgesetz ab.

Landkreistag lobt teilweise Impfpflicht Der Deutsche Landkreistag hat die Verständigung von Bundesländern und Bundeskanzlerin auf eine Impfpflicht für Pflegekräfte sowie für Angestellte in Pflegeheimen und weiteren Einrichtungen gelobt. "Das ist ein richtiger und notwendiger Schritt, der schnellstmöglich bundesrechtlich umgesetzt werden muss", sagte Präsident Reinhard Sager dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "In Anbetracht von sich füllenden Intensivstationen, noch immer 15 Millionen ungeimpften Menschen und einer steigenden Inzidenz brauchen wir insgesamt viel Tatkraft." Er forderte über den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz hinausgehende Maßnahmen, etwa eine flächendeckende Einführung der 2G-Regelung, "und zwar nicht erst ab einer bestimmten Hospitalisierungsrate. Wir sind keine Befürworter einer allgemeinen Impfpflicht, aber es könnte durchaus sein, dass wir bald an diesen Punkt kommen", sagte Sager.

Städte- und Gemeidebund fordert hartes Durchgreifen der Länder Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert die Länder auf, hart durchzugreifen. "Wir wissen aus der Vergangenheit, dass insbesondere Kontaktbeschränkungen und die Reduzierung von Veranstaltungen das Infektionsgeschehen bremsen können," sagt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte-und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, der "Rheinischen Post" Deshalb sollten die Länder von der Befugnis Gebrauch machen, die Teilnehmerzahlen großer Veranstaltungen, wie Fußballspiele, zu reduzieren. Bei Veranstaltungen in Innenräumen sollte die 2Gplus Regel eingeführt werden.

Bundesärztekammer begrüßt Beschlüsse von Bund und Ländern Die Bundesärztekammer begrüßt die Beschlüsse des Bund-Länder-Treffens grundsätzlich, die Maßnahmen müssten Anfang Dezember aber möglicherweise noch nachgeschärft werden. "Ob sie ausreichen, um die Infektionslage in den Griff zu bekommen und eine Überlastung der Kliniken zu verhindern, muss sich zeigen", sagt Ärztepräsident Klaus Reinhardt der Funke Mediengruppe. Wichtig sei es, bis zur vereinbarten Evaluation der Beschlüsse am 9. Dezember gezielt Daten und Erkenntnisse darüber zu erheben und zu sammeln, um bei Bedarf nachsteuern zu können. Hintergrund Corona-Pandemie Das sind die Bund-Länder-Beschlüsse Auf welchen Fahrplan sich Bund und Länder im Kampf gegen die Pandemie geeinigt haben - ein Überblick.

Bonus auch für häusliche Pflege gefordert Der Sozialverband VdK fordert die Ausweitung des neuen Corona-Pflegebonus auf die häusliche Pflege. "Es braucht nicht nur einen Bonus für Pflegekräfte in Einrichtungen, wir fordern diesen für all jene, die zu Hause ihre Angehörigen pflegen", sagt VdK-Präsidentin Verena Bentele der Funke Mediengruppe. Sie seien schon in den vorangegangenen Corona-Wellen immer vergessen worden und würden es gerade wieder. Es gebe in der häuslichen Pflege Mehrkosten durch Schutzkleidung, Mundschutz oder Desinfektionsmittel, so Bentele.