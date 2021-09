Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ Nike leidet unter Corona-Stopp ++

Nike wird von der monatelangen Schließung seiner vietnamesischen Fabriken wegen strikter Corona-Maßnahmen gebremst. Trotz der Impfkampagne planen die Deutschen weniger Geschäftsreisen als vor der Pandemie. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Nike leidet unter Corona-Stopp Der Adidas-Konkurrent Nike wird von der monatelangen Schließung seiner vietnamesischen Fabriken wegen strikter Corona-Maßnahmen gebremst. "Wir haben bereits zehn Wochen Produktion verloren", sagte Finanzchef Matt Friend bei der Vorlage aktueller Quartalszahlen. Für einige der Werke seien zwar bereits Pläne zur Wiedereröffnung abgesegnet worden. Die bisherigen Pandemie-Erfahrungen zeigten aber, dass es mehrere Monate dauern werde, bis die Produktion das gewöhnliche Niveau erreiche. Nike produziert in Vietnam laut früheren Angaben rund die Hälfte seiner Schuhe und 30 Prozent der Sportbekleidung. Angesichts der Werkschließungen sei die Fertigung zum Teil in Werke in China und Indonesien verlagert worden, sagte Friend. Wegen der Überlastung der globalen Lieferketten brauche die fertige Ware aber aktuell 80 Tage, um von Asien nach Nordamerika zu kommen - etwa doppelt so lange wie üblich.

WHO empfiehlt erstmals vorbeugende Therapie Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt erstmals ein Medikament als Vorbeugung gegen eine schwere Covid-19-Erkrankung bei infizierten Risikopatienten. Sie verweist auf Studien, wonach die Antikörper-Kombination aus Casirivimab und Imdevimab von der US-Firma Regeneron und dem Schweizer Unternehmen Roche deren Überlebenschancen verbessern kann. Die WHO veröffentlichte ihre neue Empfehlung im "British Medical Journal". In Deutschland wird diese Antikörper-Kombination bereits in speziellen Fällen für Corona-Patienten eingesetzt. Viele Länder, die selbst keine Risikobewertungen machen können, warten aber auf solche WHO-Empfehlungen. Auch Hilfsorganisationen setzen in der Regel nur von der WHO empfohlene Mittel ein.

Deutschen planen weniger Geschäftsreisen Trotz fortschreitender Impfkampagne planen die Menschen in Deutschland weniger Geschäftsreisen als vor der Pandemie. Das zeigt eine YouGov-Umfrage im Auftrag der NUMA Group, einem Technologie-Anbieter im Bereich der Kurzzeitvermietung, die dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" vorliegt. Nur zehn Prozent der Befragten gaben an, während der Pandemie auf Geschäftsreise gewesen zu sein. Gerade einmal fünf Prozent gaben an, nach der Pandemie wieder erheblich öfter verreisen zu wollen. Dagegen wollen 55 Prozent der Umfrageteilnehmer ihr geschäftliches Reiseverhalten auch nach der Pandemie nicht ändern.

US-Berater empfehlen Impfauffrischungen Ein Beratergremium der US-Gesundheitsbehörde CDC hat eine Auffrischung mit dem Coronavirus-Impfstoff von Biontech und Pfizer für Millionen von Amerikanern empfohlen. Die Berater sprachen sich am Donnerstag dafür aus, dass Menschen in der Altersgruppe 65+, Bewohner von Pflegeheimen und Personen in der Gruppe 50 bis 64 mit Vorerkrankungen eine dritte Impfung bekommen. Zudem könnten Auffrischungen für Personen in der Gruppe 18 bis 49 mit Vorerkrankungen angeboten werden, entschieden sie. Die Drittimpfungen sollen mindestens sechs Monate nach der Zweitimpfung mit dem Impfstoff verabreicht werden.