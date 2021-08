Das RKI meldet 9280 Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 48,8. Gesundheitsminister Spahn erwägt Auffrischimpfungen für alle Bürger. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach erwartet eine Zunahme von Impfdurchbrüchen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Morgen lag sie bei 48,8 - am Vortag hatte der Wert 44,2 betragen, vor einer Woche 30,1. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 9280 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 5578 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 13 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 19 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.853.055 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2.