Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 8,6 ++

Dem RKI sind 1456 Neuinfektionen gemeldet worden, die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 8,6. In Paris öffnet der Eiffelturm wieder für Besucher. Und Japans Regierung verspricht sichere Spiele. Die Entwicklungen im Liveblog.

Britische Regierung stärkt Pubs und Restaurants Mit einem Bündel von Maßnahmen will die britische Regierung die gebeutelte Gastro-Branche bei der Erholung nach der Corona-Pandemie unterstützen. So sollen Lizenzen für den Betrieb von Außengastronomie auf Bürgersteigen verlängert und dauerhaft gemacht werden, damit mehr Kunden im Freien bedient werden können. Zudem sollen Pubs und Bars in England und Wales für zwölf weitere Monate Bier zum Mitnehmen ausschenken dürfen, um den Verkauf anzukurbeln. Die Gastronomie hat während der Pandemie nach Angaben des Branchenverbands fast 10.000 Lokale und mehr als 87 Milliarden Pfund (102 Mrd Euro) Umsatz verloren.

Sorglosigkeit auf Mallorca Mallorca ist wieder Corona-Risikogebiet. Die Urlauber hält das aber kaum davon ab, trotzdem auf die Insel zu reisen. Warum auch? Von Beschränkungen ist kaum etwas zu spüren. Urlaubsinsel Mallorca "Als wäre nichts!" Mallorca ist wieder Corona-Risikogebiet.

Änderung bei Corona-Verordnung in Niedersachsen Das Land Niedersachsen will die Maßnahmen zum Schutz vor Corona anpassen. Bei einer Inzidenz unter 35 kann es wieder Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 Menschen geben Niedersachsen Niedersachsen: Landesregierung passt Corona-Regeln an ndr Heute informiert die Landesregierung über die neue Verordnung.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 8,6 Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut angestiegen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, lag die Inzidenz bei 8,6. Am Vortag hatte der Wert noch 8,0 betragen, vor einer Woche 5,5. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab für die Verschärfung oder Lockerung von Corona-Auflagen. Sie gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb dieses Zeitraums an. Laut den jüngsten Angaben des RKI wurden binnen 24 Stunden 1456 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 1642) sowie 18 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Ansteckungen in Deutschland seit Beginn der Pandemie lag damit bei 3.741.781, insgesamt wurden 91.337 Corona-Tote gezählt. Die Zahl der von einer Corona-Infektion Genesenen gab das RKI mit rund 3.638.200 an.

Eiffelturm eröffnet wieder Der Eiffelturm öffnet heute nach monatelanger Corona-Pause wieder für Besucherinnen und Besucher. Online waren die Tickets für den Tag der Wiedereröffnung bereits im Vorhinein ausverkauft. Das Pariser Wahrzeichen war wegen der Corona-Krise knapp ein Dreivierteljahr geschlossen. Zudem bekam er einen neuen Anstrich. Schon im vergangenen Frühjahr hatte es wegen der Pandemie zeitweise schließen müssen. Für den Besuch des Eiffelturms gelten nun erst einmal Maskenpflicht und Abstand halten. Ab dem 21. Juli müssen Erwachsene dann einen Test-, Impf- oder Genesungsnachweis vorzeigen. Der mehr als 130 Jahre alte Turm unweit der Seine wurde bisher jährlich von rund sieben Millionen Menschen besucht. Im vergangenen Jahr kamen aber wegen der Corona-Zwangspausen und fehlendem internationalen Besuch deutlich weniger Touristinnen und Touristen. Der Eiffelturm ist ein Besuchermagnet. Bild: dpa