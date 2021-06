Liveblog Corona-Pandemie ++ 1076 Neuinfektionen, Inzidenz bei 10,3 ++

Das RKI meldet 1076 neue Corona-Infektionen, die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 10,3. Der Vorsitzende des Weltärztebundes warnt vor einer schnellen Ausbreitung der Delta-Variante. Die Entwicklungen im Liveblog.

04:40 Uhr RKI meldet 1076 Neuinfektionen, Inzidenz fällt auf 10,3 Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist erneut zurückgegangen und liegt nun bei 10,3. Dies teilte das Robert Koch-Institut (RKI) unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mit. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 11,6 gelegen; vor einer Woche lag der Wert bei 18,6. Nach RKI-Angaben wurden binnen eines Tages 1076 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sowie 91 weitere Todesfälle registriert. Vor einer Woche waren 2440 Neuansteckungen sowie 102 Todesfälle verzeichnet worden. Insgesamt wurden in Deutschland seit Beginn der Pandemie 3.720.031 Corona-Fälle registriert. Die Zahl Todesfälle im Zusammenhang mit einer Virus-Erkrankung stieg auf 90.270. Hintergrund Situation in Deutschland Die Corona-Lage im Überblick Wie ist die Corona-Lage auf Kreisebene, beim Impfen und auf den Intensivstationen? Ein Überblick.

04:03 Uhr Braun rät von Reisen zu EM-Spielen in London ab Kanzleramtsminister Helge Braun hat deutschen Fußballfans wegen der als besonders ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus von Reisen nach London zu den Halbfinalspielen und dem Finale der Europameisterschaft abgeraten. Die Ausbreitung der Delta-Variante in Großbritannien sei seine "große Sorge", sagte Braun dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Man sollte nicht in Virusvariantengebiete reisen", sagte er. Braun verwies darauf, dass die Bundesregierung Großbritannien im Mai als Virusvariantengebiet eingestuft hatte. Fußballfans müssten sich deshalb nach einer Reise zu den EM-Spielen in London in Deutschland für zwei Wochen in Quarantäne begeben.

03:52 Uhr England bietet allen Erwachsenen Erstimpfung an Das Gesundheitswesen in England will fortan allen Bürgern ab 18 Jahren eine Impfung anbieten. Die Regierung möchte damit ihr Ziel erreichen, dass alle Erwachsenen im kommenden Monat mindestens eine erste Dosis erhalten. "Weniger als 200 Tage nach dem Start des Programms allen Erwachsenen eine Impfung anzubieten, ist eine der größten kollektiven Errungenschaften unseres Landes", sagte Premierminister Boris Johnson und bezog sich dabei auf Schätzungen des Gesundheitswesens in England zu den Auswirkungen der Impfstoffeinführung. Die Gesundheitsbehörden in Wales, Schottland und Nordirland führen jeweils ihre eigenen Impfkampagnen durch.

03:45 Uhr Montgomery besorgt über Delta-Virusvariante Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hat vor einer sehr schnellen Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus gewarnt. "Das Tückische bei dieser Variante ist, dass Infizierte sehr schnell eine sehr hohe Viruslast im Rachen haben und damit andere anstecken können, bevor sie überhaupt merken, dass sie sich infiziert haben", sagte Montgomery den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Im öffentlichen Nahverkehr, in Geschäften und anderen Innenräumen sollten deswegen unbedingt weiterhin FFP2-Masken getragen werden", so Montgomery. Auch sollten die Länder jetzt prüfen, ob die angekündigten Lockerungen nicht zu weit gingen. Solange noch nicht genügend Menschen geimpft seien, müssten vor allem die Ansteckungsrisiken im Alltag reduziert werden. FAQ Mutante breitet sich aus Darum ist die Delta-Variante so gefährlich Die Coronavirus-Variante Delta nimmt in Deutschland deutlich zu, auch wenn der Anteil noch gering ist.

03:22 Uhr Kanzleramtschef empört über Betrug bei Corona-Hilfen Kanzleramtschef Helge Braun hat sich empört über die Betrugsfälle bei Corona-Hilfen geäußert. "Mich macht das fassungslos und traurig", sagte der CDU-Politiker dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Das begann ja schon am Anfang der Pandemie mit den extrem unbürokratischen und schnell geleisteten Soforthilfen für die Wirtschaft und in Not geratene Firmen. Schon da haben wir sehr schnell erlebt, dass mancherorts bis zu 20 Prozent der Summen zu Unrecht ausgezahlt wurden", sagte Braun. Die Konsequenz sei: "Deutschland muss wieder bürokratisch werden. Wir brauchen klare Nachweise, eine ordentliche Bemessungsgrundlage und ein vernünftiges Verwaltungsverfahren, und wir müssen jeden Einzelfall prüfen", so Braun. Das mache es allerdings jenen schwer, die die schnelle Hilfe bräuchten. Und es werde für den Staat wieder aufwendig. "Das ist die Lehre aus dieser Pandemie: Es gibt wohl bei uns leider keinen gesellschaftlichen Konsens, dass man eine solche Notlage nicht ausnutzt", sagte Kanzleramtschef Helge Braun dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Bild: dpa