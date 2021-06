Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ G7 wollen eine Milliarde Impfdosen spenden ++

Der G7-Gipfel plant eine Corona-Impfstoff-Spende von einer Milliarde Dosen. An der aufgeschobenen Entscheidung der Ministerpräsidenten zu Veranstaltungen gibt es Kritik. Alle Entwicklungen im Liveblog.

02:41 Uhr Kritik an aufgeschobener Entscheidung der Ministerpräsidenten zu Veranstaltungen Nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag hat es Kritik an der aufgeschobenen Entscheidung zur Durchführbarkeit von Groß- und Sportveranstaltungen gegeben. Es wäre "wünschenswert" gewesen, wenn sich Bund und Länder hier auf einen gemeinsamen Fahrplan geeinigt hätten, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, der "Rheinischen Post". Linken-Fraktionschef Dietmar Barsch bezeichnete die Ministerpräsidentenkonferenz als "Bremsklotz auf dem Weg in die Normalität". Die Ministerpräsidenten hatten gestern mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) getagt. Merkel sagte anschließend, über die Frage der Groß- und Sportveranstaltungen würden nun die Staatskanzleichefs der Bundesländer beraten. Treffen seien hier in nächster Zeit alle vier Wochen geplant.

02:41 Uhr PEI hat kein klares Bild bei Myokarditis und Corona-Impfung Bei einem möglichen Zusammenhang zwischen sehr seltenen Herzmuskelentzündungen (Myokarditis) und einer Corona-Impfung insbesondere bei jungen Männern ab 16 Jahren hat das Paul-Ehrlich-Institut bislang kein klares Bild. Zwar habe man in den vergangenen Wochen "zunehmend Meldungen über den Verdacht einer Myokarditis oder Perimyokarditis im zeitlichen Zusammenhang mit der Verabreichung von Covid-19-mRNA-Impfstoffen erhalten", heißt es in einem Sicherheitsbericht des PEI. Andererseits weise es bezogen auf alle Altersgruppen nicht auf ein Risikosignal hin, wenn man die gemeldeten Fälle zu der Myokarditis-Quote ins Verhältnis setze, die auch ohne Impfung zu erwarten wäre. Bislang gehe es um 92 Fälle. Es fehle an Daten um zu berechnen, "ob die Zahl der gemeldeten Fälle einer (Peri)myokarditis in jüngeren Altersgruppen höher ist, als statistisch zufällig in ihrer Altersgruppe zu erwarten wäre".