Das RKI meldet 25.831 Corona-Neuinfektionen. Laut Kanzleramtsminister Braun könnte die Impf-Priorisierung im Juni enden. Die Bundesärztekammer fordert, die Bestände der Vakzine schnell zu verimpfen.

05:17 Uhr

RKI meldet 25.831 Corona-Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut 27.543 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 265 neue Todesfälle verzeichnet. Am Freitag vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 25.831 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Morgen bundesweit bei 164,0. Am Vortag hatte das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 161,1 angegeben.